Awa Fam en un encuentro con el Valencia Basket LP

El Valencia Basket negocia cambiar el horario del partido contra el Spar Gran Canaria por el maratón

La institución reconoce que lleva trabajando unas semanas para modificar la hora del encuentro con el fin de «causar mínimos problemas» a los fanáticos

R.D.

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:30

Comenta

Enric Carbonell, director general del Valencia Basket, ha reconocido este lunes que está trabajando para cambiar el horario del partido frente a Spar Gran ... Canaria debido a que coincide con el Maratón Valencia. De hecho, el encuentro estaba pautado para el 7 de diciembre a las 13 horas, un horario muy problemático porque aún se estará corriendo la carrera.

