El Valencia Basket negocia cambiar el horario del partido contra el Spar Gran Canaria por el maratón

Enric Carbonell, director general del Valencia Basket, ha reconocido este lunes que está trabajando para cambiar el horario del partido frente a Spar Gran ... Canaria debido a que coincide con el Maratón Valencia. De hecho, el encuentro estaba pautado para el 7 de diciembre a las 13 horas, un horario muy problemático porque aún se estará corriendo la carrera.

«Llevamos unas semanas trabajando para intentar cambiar la hora, sobre todo pensando en hacerlo lo más fácil posible para los abonados o aficionados que quieran venir al Roig Arena», expresó el directivo en vísperas de la gran cita de running en Valencia.

También dijo que ya conocen «cómo estará Valencia con el maratón» y están evaluando cómo «causar los mínimos problemas a la gente que corre«, sobre todo para que «el mayor número de aficionados puedan ir a al Roig Arena».

Sin embargo, Carbonell reconoció que no depende completamente de ellos y que, por ende, no se puede concretar tan rápido. «Es cierto y es muy complicado por el calendario que tenemos en el Roig Arena y hay que intentar cuadrar muchas cosas», explicó.

«Al principio de temporada fuimos los primeros que dijimos: hacemos esa esa fecha y ya miraremos a medida que se acerque, pero la realidad es que ya llevamos unas semanas trabajando y explicando la situación a la federación», manifestó el director de la institución.