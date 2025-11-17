Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz baja este martes con la nueva tarifa: las horas más baratas y más caras para enchufar los electrodomésticos
Thompson inicia un ataque ante el Hapoel Tel Aviv con las gradas del Roig Arena vacías. miguel ángel polo

Los partidos de baloncesto contra equipos de Israel sólo se juegan a puerta cerrada en España

Al igual que ocurrió con el Roig Arena en el partido entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv, en Manresa y La Laguna el Joventut no abrirá el Olímpic al público para la visita del Hapoel Holon por recomendación del informe de la Policía Nacional. Los cuatro equipos que han visitado a equipos españoles han jugado con las gradas llenas en París, El Pireo o Cholet

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:17

Comenta

Cuatro de cuatro. El Joventut anunció este lunes que el partido ante el Hapoel Holon de Israel de la BCL que se va a disputar ... este miércoles se disputará a puerta cerrada por recomendación de la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno. Es decir, el mismo escenario que ocurrió en Valencia, Manresa y La Laguna. Así lo confirmó el club de Badalona en un comunicado oficial: «El Club Joventut Badalona informa que, siguiendo las recomendaciones de las autoridades competentes y ante las movilizaciones convocadas al respecto, el partido del miércoles 19 de noviembre ante el Hapoel Holon de la Basketball Champions League se jugará a puerta cerrada. Esta decisión ha sido adoptada para garantizar la seguridad de todos nuestros aficionados, de los que estamos seguros de que entenderán esta medida extraordinaria y completamente ajena a la voluntad del club».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  3. 3 Los famosos que han estado en Cheste
  4. 4 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  5. 5 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  6. 6

    La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana
  7. 7 Pérez-Reverte carga contra la última medida de Ryanair: «Cada vez nos acorralan más»
  8. 8 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  9. 9 Mercadona ofrece puestos de trabajo en Valencia para mecánicos sin experiencia con un sueldo inicial de 1.700 euros y formación remunerada
  10. 10

    Las víctimas aguas arriba del barranco del Poyo estaban totalmente desprotegidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los partidos de baloncesto contra equipos de Israel sólo se juegan a puerta cerrada en España

Los partidos de baloncesto contra equipos de Israel sólo se juegan a puerta cerrada en España