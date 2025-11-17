Cuatro de cuatro. El Joventut anunció este lunes que el partido ante el Hapoel Holon de Israel de la BCL que se va a disputar ... este miércoles se disputará a puerta cerrada por recomendación de la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno. Es decir, el mismo escenario que ocurrió en Valencia, Manresa y La Laguna. Así lo confirmó el club de Badalona en un comunicado oficial: «El Club Joventut Badalona informa que, siguiendo las recomendaciones de las autoridades competentes y ante las movilizaciones convocadas al respecto, el partido del miércoles 19 de noviembre ante el Hapoel Holon de la Basketball Champions League se jugará a puerta cerrada. Esta decisión ha sido adoptada para garantizar la seguridad de todos nuestros aficionados, de los que estamos seguros de que entenderán esta medida extraordinaria y completamente ajena a la voluntad del club».

Esta situación deja un dato objetivo muy llamativo y que debería ser explicado de forma clara a los aficionados afectados de los cuatro equipos de la ACB que se han visto afectados en el último mes por esta circunstancia. Los partidos de baloncesto contra equipos de Israel sólo se juegan a puerta cerrada en España. Es decir, el informe de seguridad sólo es negativo cuando los equipos israelíes tocan suelo español. Así ocurrió en el partido entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv disputado en el Roig Arena disputado el pasado 15 de octubre donde el informe de la Policía Nacional y del CNI, tal y como informó este periódico, alertaba de un riesgo extremo dentro del recinto durante el partido y traspasaba toda la presión de la seguridad dentro del Roig Arena a los promotores del recinto y al Valencia Basket. Ante ese panorama, la entidad taronja se vio obligada a cerrar las gradas. Al igual que pasó en La Laguna en la visita del Bnei Herzliya y en Manresa con el Hapoel Jerusalem.

Dos días después de jugar sin público en el Roig Arena, el Hapoel Tel Aviv disputó su partido en el Adidas Arena de París con las gradas abiertas. En la capital de Francia, que desde hace una década tiene activa la alerta máxima antiterrorista por los atentados de 2015. En París, donde patrullan por las calles militares armados, se jugó con público contra el Hapoel. En Valencia, a puerta cerrada. El 31 de octubre, ese mismo Hapoel Tel Aviv jugó en El Pireo, contra Olympiacos con 12.277 personas en las gradas. Los otros tres equipos de Israel que han visitado España también han jugado con público en Rumanía o Cholet, otra ciudad francesa. España es el único país que está cerrando las gradas, con lo que los aficionados de los equipos son los grandes perjudicados. Alguien tendrá que dar una explicación. O no. Por cierto, para que todo sea más surrealista... el Valencia Basket será obligado a viajar a Tel Aviv para disputar su partido contra el Maccabi del 18 de diciembre puesto que a día de hoy sigue vigente la decisión de la Euroliga de abrir los partidos en Israel desde el 1 de diciembre. El Maccabi ya está vendiendo entradas para el partido. Es decir, se cierra el Roig Arena y se juega con público en Israel.