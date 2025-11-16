Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
Omari Moore hace una bella extensión para anotar una canasta. miguel ángel polo

El Valencia Basket consolida su liderato de la Liga Endesa

Montero y Taylor lanzan en la segunda parte a los taronja para acabar imponiéndose de forma clara a La Laguna Tenerife (96-79) y mantener el primer puesto de la ACB con un balance de 6-1

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:22

Comenta

«Gracias por estar aquí porque si no me hubiera ido». La frase, con una sonrisa, es de Pedro Martínez y dejó claro que lo ... que ocurrió en París en la sala de prensa vacía, se quedó en París. También que el Roig Arena volvió a vivir un día de fiesta y eso es más importante que ganar o perder un partido. El dato objetivo es que en el equipo taronja no ha perdido ningún partido en su nueva casa en el que haya tenido público en las gradas. La única derrota llegó contra el Hapoel en la Euroliga, donde un informe policial y del CNI obligó a cerrar el recinto por motivos de seguridad. Las cosas, mejor contarlas como son para evitar la especulación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar de Valencia que empezará a multar en unas semanas
  2. 2 La Generalitat lanza un bono térmico que dará 397&euro; de ayuda directa a miles de valencianos sin tener que pedirlo
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  5. 5 Prisión para el joven que dejó en coma a un policía en Vinalesa
  6. 6 Muere un parapentista de Valencia tras caer por la ladera de una montaña
  7. 7 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  8. 8 Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  9. 9 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  10. 10 Mercadona ofrece formación remunerada y un sueldo de 2.280 euros por trabajar de cajero en sus supermercados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia Basket consolida su liderato de la Liga Endesa

El Valencia Basket consolida su liderato de la Liga Endesa