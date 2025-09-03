Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia
Santi Aldama y Willy Hernángomez durante el partido entre Italia y España. EFE

España - Grecia: a qué hora juegan y dónde ver gratis por televisión el partido que decide si 'La Familia' sigue en el Eurobasket 2025

'La Familia' tiene que ganar si no quiere depender de otros resultados para alcanzar la fase eliminatoria

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:51

La Selección Española de baloncesto tiene su primer 'match ball' en este Eurobasket 2025. 'La familia' tiene que superar a Grecia, líder del grupo con un Giannis Antetokoumpo imbatible, si no quiere sacar la calculadora y ver si sus números superan al resto de integrantes del grupo para alcanzar la fase eliminatoria del torneo.

El conjunto liderado por Scariolo comenzó bien ante Italia con un parcial de 13-0 y un resultado favorable de 30-36 al descanso, pero la pobre aportación del juego interior sumado al acierto de los italianos acabaron por dar la vuelta al marcador y meter a España en problemas serios.

Si la selección cae derrotada ante Grecia y Bosnia supera a Georgia, quedaría fuera del campeonato. Ahora bien, si pierde ante los helenos pero lo georgianos vencen a los balcánicos, España pasaría como cuarta del grupo al cosechar un average particular de +21 que le favorece ante un posible empate a puntos.

Lo mejor para la vigente campeona de Europa es que saltará a la pista conociendo el resultado del encuentro entre Bosnia y Georgia, por lo que sabrá cuales son sus deberes ante Grecia.

Noticias relacionadas

Vitor Faverani regresa a España siete años después

Vitor Faverani regresa a España siete años después

Un icono de 400 millones llamado Roig Arena y con 150 millones de impacto económico

Un icono de 400 millones llamado Roig Arena y con 150 millones de impacto económico

Horario y dónde ver el partido por TV

España se enfrenta a Grecia en el quinto y último partido de la fase de grupos del Eurobasket 2025 este jueves 4 de septiembre. El partido se disputara a las 20:30 horas en el Spyros Kyprianou Arena de Limassol (Chipre).

Puedes seguir el partido en directo a través de Teledeporte y la plataforma de streaming RTVE Play. También puedes sehguir el minuto a minuto a través de la web de LAS PROVINCIAS.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  2. 2 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  3. 3 Borja Sémper reaparece después de anunciar que padece cáncer y lanza un mensaje: «Gracias por tanto»
  4. 4 Aemet anuncia tormentas con posibilidad de granizo y temperaturas al alza en la Comunitat
  5. 5 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  6. 6 El nuevo restaurante que ocupa los Cines Aragón en Valencia ya tiene nombre
  7. 7

    La Generalitat envió 6.000 emails y 22.000 SMS para alertar de la dana, pero solo tres Ayuntamientos convocaron sus gabinetes de crisis
  8. 8 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia
  9. 9 Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca
  10. 10 Un incendio en un desguace de Quart de Poblet provoca una gran columna de humo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias España - Grecia: a qué hora juegan y dónde ver gratis por televisión el partido que decide si 'La Familia' sigue en el Eurobasket 2025

España - Grecia: a qué hora juegan y dónde ver gratis por televisión el partido que decide si &#039;La Familia&#039; sigue en el Eurobasket 2025