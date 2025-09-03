España - Grecia: a qué hora juegan y dónde ver gratis por televisión el partido que decide si 'La Familia' sigue en el Eurobasket 2025 'La Familia' tiene que ganar si no quiere depender de otros resultados para alcanzar la fase eliminatoria

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:51

La Selección Española de baloncesto tiene su primer 'match ball' en este Eurobasket 2025. 'La familia' tiene que superar a Grecia, líder del grupo con un Giannis Antetokoumpo imbatible, si no quiere sacar la calculadora y ver si sus números superan al resto de integrantes del grupo para alcanzar la fase eliminatoria del torneo.

El conjunto liderado por Scariolo comenzó bien ante Italia con un parcial de 13-0 y un resultado favorable de 30-36 al descanso, pero la pobre aportación del juego interior sumado al acierto de los italianos acabaron por dar la vuelta al marcador y meter a España en problemas serios.

Si la selección cae derrotada ante Grecia y Bosnia supera a Georgia, quedaría fuera del campeonato. Ahora bien, si pierde ante los helenos pero lo georgianos vencen a los balcánicos, España pasaría como cuarta del grupo al cosechar un average particular de +21 que le favorece ante un posible empate a puntos.

Lo mejor para la vigente campeona de Europa es que saltará a la pista conociendo el resultado del encuentro entre Bosnia y Georgia, por lo que sabrá cuales son sus deberes ante Grecia.

Horario y dónde ver el partido por TV

España se enfrenta a Grecia en el quinto y último partido de la fase de grupos del Eurobasket 2025 este jueves 4 de septiembre. El partido se disputara a las 20:30 horas en el Spyros Kyprianou Arena de Limassol (Chipre).

Puedes seguir el partido en directo a través de Teledeporte y la plataforma de streaming RTVE Play. También puedes sehguir el minuto a minuto a través de la web de LAS PROVINCIAS.