De Larrea se levanta para anotar un triple al límite de la posesión. alberto nevado

De Larrea brilla con España

El base del Valencia Basket completa su mejor partido con la selección en la derrota frente a Italia simbolizando que es uno de los jugadores llamados a liderar la transición del equipo

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:15

España se complicó su pase a los octavos de final del Eurobasket tras perder contra Italia este martes en Limasol por 67-63 y deberá ... ganar a Grecia este jueves para no depender de una derrota de Bosnia contra Georgia para certificar su billete para los cruces que se disputarán en Riga. Tras la derrota, el gesto de Sergio De Larrea fue el espejo de su alma. El base del Valencia Basket acababa de completar su mejor partido en su aún corto bagaje con la selección y no tuvo el premio colectivo de la victoria. Lo más importante. Eso sí, cuando dentro de unos años se analice la trayectoria del pucelano con la selección se recordará aquel partido frente a los italianos como el de irrupción. De Larrea está llamado, y así lo entiende Scariolo otorgándole el rol de base titular, en uno de los pilares de la reconstrucción de España en los próximos años. El actual Eurobasket, más allá de las renuncias y las lesiones, estaba marcado como un cambio de ciclo que va llegar tanto en el banquillo como en la pista.

