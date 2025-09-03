De Larrea brilla con España

España se complicó su pase a los octavos de final del Eurobasket tras perder contra Italia este martes en Limasol por 67-63 y deberá ... ganar a Grecia este jueves para no depender de una derrota de Bosnia contra Georgia para certificar su billete para los cruces que se disputarán en Riga. Tras la derrota, el gesto de Sergio De Larrea fue el espejo de su alma. El base del Valencia Basket acababa de completar su mejor partido en su aún corto bagaje con la selección y no tuvo el premio colectivo de la victoria. Lo más importante. Eso sí, cuando dentro de unos años se analice la trayectoria del pucelano con la selección se recordará aquel partido frente a los italianos como el de irrupción. De Larrea está llamado, y así lo entiende Scariolo otorgándole el rol de base titular, en uno de los pilares de la reconstrucción de España en los próximos años. El actual Eurobasket, más allá de las renuncias y las lesiones, estaba marcado como un cambio de ciclo que va llegar tanto en el banquillo como en la pista.

El base taronja, que cumplirá el 4 de diciembre 20 años, fue el segundo mejor jugador español contra Italia (sólo superado por el NBA Santi Aldama), con 15 puntos (4 de 6 en triples), 7 rebotes y 17 de valoración. Demostró personalidad en jugadas como la ocurrida en el arranque del tercer cuarto. Tras una defensa agresiva de Pajola, al que no se señaló falta en una de tantas jugadas que cada partido nos deja un torneo más el arbitraje FIBA con un nivel medio más que discutible, el pucelano se inventó un triple con rectificado en el límite de la posesión para que España siguiera liderando 32-39. Después, como el resto del equipo, se vio incapaz de contener el empuje transalpino. Tras la derrota, se mostró tranquilo con respecto a las opciones de la selección contra Grecia en declaraciones a Teledeporte: «Estábamos ante un gran rival que es Italia. Ha habido momentos donde nos han dominado el rebote, que es algo que estamos sufriendo en el torneo. Es una derrota dura pero hay que seguir. Son momentos de pequeños detalles y hay que ir al siguiente. Lo que está en nuestra mano es el partido de Grecia que depende de nosotros».

El partido entre España e Italia fue histórico para el Valencia Basket. Por primera vez en un partido oficial de un torneo seis jugadores taronja estuvieron en un acta. Jugaron cinco, puesto que Yankuba Sima no tuvo minutos, donde destacaron Josep Puerto, con 9 puntos incluyendo dos triples, y Darius Thompson. El base, pese a lidiar con problemas de faltas durante todo el partido, fue el segundo jugador de su selección con más minutos en pista y contribuyó a la victoria con 7 puntos y 2 rebotes. Por su parte, Jaime Pradilla aportó 2 puntos y 4 rebotes mientras que López-Arostegui no logró anotar en los once minutos y medio que estuvo en pista.