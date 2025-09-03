Vitor Faverani regresa a España siete años después El que fuera jugador del Valencia Basket durante dos temporadas jugará, a sus 37 años, en el Cartagena de Primera FEB

Juan Carlos Villena Valencia Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:20 Comenta Compartir

Vitor Faverani regresa al baloncesto español siete años después de terminar su último periplo en el UCAM Murcia en la temporada 17-18. No será, ... a sus 37 años, para disputar la Liga ACB sino la Primera FEB ya que el brasileño es el flamante último refuerzo del Grupo Caesa Seguros Cartagena. En las últimas temporadas, el pívot ha disputado a liga brasileña primero con el Flamengo y en la última temporada en el Sao Paulo, donde ha promediado 13,5 puntos y 7,3 rebotes en lo que ha sido su mejor curso desde que reapareciera en 2021 tras poner fin a un calvario con sus lesiones de rodilla que duraron tres años.

Faverani ya se encuentra en Cartagena entrenando con el equipo para comenzar una nueva etapa en el baloncesto español. En 2011 fue uno de los fichajes estrella del Valencia Basket, donde estivo dos temporadas hasta que los Boston Celtics pagaron su cláusula NBA para ficharlo en 2013. No tuvo suerte el brasileño en su etapa americana, donde una grave lesión de rodilla truncó su crecimiento en la competición. Tras esa lesión, el jugador pidió permiso a la franquicia para seguir una parte de la recuperación de su lesión en Valencia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión