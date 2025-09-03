Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vitor Faverani, de azul, durante un partido con el Valencia Basket. efe

Vitor Faverani regresa a España siete años después

El que fuera jugador del Valencia Basket durante dos temporadas jugará, a sus 37 años, en el Cartagena de Primera FEB

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:20

Vitor Faverani regresa al baloncesto español siete años después de terminar su último periplo en el UCAM Murcia en la temporada 17-18. No será, ... a sus 37 años, para disputar la Liga ACB sino la Primera FEB ya que el brasileño es el flamante último refuerzo del Grupo Caesa Seguros Cartagena. En las últimas temporadas, el pívot ha disputado a liga brasileña primero con el Flamengo y en la última temporada en el Sao Paulo, donde ha promediado 13,5 puntos y 7,3 rebotes en lo que ha sido su mejor curso desde que reapareciera en 2021 tras poner fin a un calvario con sus lesiones de rodilla que duraron tres años.

