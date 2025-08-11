Uno de los westerns más populares de todos los tiempos con un reparto de lujo se emite este lunes en televisión Consulta la oferta cinematográfica en la TDT

'Los siete magníficos' es uno de los westerns más populares de todos los tiempos, adaptación a su vez de 'Los siete samurais', famosa película del prestigioso director japonés Akira Kurosawa. Dirigida de manera sobria por John Sturges, 'Los siete magníficos' consiguió reunir a un espectacular reparto, entre los que se encuentran Yul Brynner, Eli Wallach, Steve McQueen, Charles Bronson o James Coburn. Es una de las propuestas que se emiten en abierto este lunes en televisión.

Las películas que se emiten en abierto este lunes 11 de agosto en televisión:

La 2 22.00 horas Los siete magníficos

Año: 1960

Dirección: John Sturges

Reparto: Yul Brynner, Eli Wallach, Horst Buchholz, Steve McQueen, Charles Bronson, Robert Vaughn , Brad Dexter, James Coburn, Jorge Martínez de Hoyos y Vladimir Sokoloff.

Sinopsis: Unos bandidos atacan y arrasan cada año las casas de los granjeros, por lo que varios de ellos deciden buscar hombres que los defiendan. Finalmente, logran reunir a un grupo de siete, que acepta la propuesta por diversos motivos.

laSexta 22.45 horas Superagente Makey

Año: 2020

Dirección: Alfonso Sánchez

Reparto: Leo Harlem, Jordi Sánchez , Silvia Abril, María Sabaté, Dritan Biba, Mariam Hernández.

Sinopsis: Makey es un agente de policía humilde y campechano que, sin comerlo ni beberlo, acabará envuelto en una peligrosa trama internacional de narcotráfico en la Costa del Sol.

Paramount Network 22.00 horas Eliminators

Año: 2016

Dirección: James Nunn

Reparto: Scott Adkins, Stu Bennett, Daniel Caltagirone, James Cosmo, Ty Glaser.

Sinopsis: Un ex agente federal americano debe abandonar el programa de protección de testigos y salir de la clandestinidad cuando su casa de Londres es asaltada por un error en la dirección. Ahora tendrá que evitar cualquier peligro para su familia. Filme de acción de serie B coproducido entre Reino Unido y Estados Unidos.

Otras películas para ver hoy gratis en la TDT:

- 'El sheriff Breaker', en La 2, a las 10.25 horas.

- 'Callejón sangriento', a las 14.50 horas, en Trece.

- 'Tarzán y el safari perdido', a las 16.55 horas, en Trece.

- 'El marginado', a las 18.30 horas, en Trece.

- 'Ojo por ojo', a las 20.25 horas, en Trece.

- 'Atrapado', a las 23.54 horas, en Paramount Network.

