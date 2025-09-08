Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Fotograma de la entrevista de esta noche a Carolina Perles. Telecinco

Esta es Carolina Perles, la policía valenciana exmujer de Ábalos, que rompe su silencio esta noche en Telecinco

La exmujer del exministro aparecerá en el programa 'El precio de...' para realizar varios testimonios sobre el investigado por el 'Caso Koldo'

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:53

Carolina Perles, la tercera mujer del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha decidido hablar en un programa de máxima audiencia. La valenciana será la protagonista del estreno del nuevo programa de Telecinco, presentado por Santi Acosta, 'El precio de...'. El programa debut lleva por nombre 'El precio de la corrupción' y se emite este lunes a las 23:00 horas.

La entrevista, grabada durante más de dieciseis horas, aborda tanto cuestiones de su vida privada con Ábalos como detalles que podrían tener relación con la investigación judicial al exministro por el 'Caso Koldo'. En los avances ya difundidos, se le escucha decir: «Posiblemente el testimonio que más tema José Luis Ábalos sea el mío».

Carolina Perles Miñana (50 años), natural de Valencia, ingresó en la Policía Local en 2008 tras aprobar las oposiciones, apenas dos meses antes de casarse con Ábalos. Aun así, su paso por el cuerpo fue breve.

En 2010 se incorporó a la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), de la cual su padre era el secretario y que fue fundada por el propio Ábalos.

Posteriormente, tras la moción de censura que llevó a los socialistas al Gobierno, tambien ocupó durante breve tiempo, hasta 2019, un cargo de libre designación, asesora en la Delegación del Gobierno de la Comunidad Madrid.

Carolina ha tenido dos hijos, ambos menores de edad, con el exministro durante sus 13 años de matrimonio. Tras el divorcio, ella optó por mantener a sus hijos alejados del foco mediático, preservando su intimidad y apostando por una vida discreta.

Antes del estallido del 'Caso Koldo', el matrimonio ya estaba pasando por un proceso de separación conflictivo. Ahora, en las grabaciones previas a la emisión, la propia Carolina afirma: «Perdonad por haberos elegido a este señor de papá», en referencia a sus hijos.

Tras su divorcio del político, Perles ha optado por mantener un perfril bajo y permanecer alejada del foco mediático, aunque su nombre continúa ligado al entorno político por su pasado familiar y profesional.

