Vuelve 'La Roca' a La Sexta con nuevo horario: todas las novedades de la temporada El programa presentado por Nuria Roca vuelve a la parrilla televisiva tras las vacaciones

Sara Bonillo Valencia Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:53 Comenta Compartir

Septiembre siempre ha estado marcado en el calendario por ser el inicio de una nueva temporada televisiva. Después del verano se estrenan muchos programas, otros retoman su emisión, mientras que algunos, modifican sus horarios. Este es el caso de 'La Roca', que vuelve este fin de semana a La Sexta por partida doble. El programa presentado por Nuria Roca, se emitirá esta temporada los sábados y domingos de 15.30 a 20.00 horas.

Tras las fallidas apuestas de 'Aruser@s Weekend' con Alfonso Arús y todo su equipo y 'Más vale sábado' con Adela González y Boris Izaguirre, ahora serán Nuria Roca y todo su equipo habitual los que ocuparán las tardes de los sábados y domingos para hacer frente a 'Fiesta' con la vuelta de Emma García a Telecinco y el cine de La 1, Antena 3 y Cuatro.

Al equipo ya consolidado de laSexta, en esta nueva temporada se suman nuevos fichajes como el escritor Edu Galán, el periodista y youtuber Emilio Doménech (Nanísimo), el escritor Juan SotoIvars, la politóloga Carolina Bescansa, la periodista María Claver y el periodista Jesús Espinosa (Newtral), que desmentirá los bulos más virales de la semana. Por el contrario, esta temporada contará con la baja de Gonzalo Miró tras su fichaje por TVE como copresentador de 'Directo al grano' junto a Marta Flich.

Novedades de 'La Roca'

Los sábados y domingos, 'La Roca' arrancará con la sobremesa, una mesa de redacción en la que se abordarán aquellas noticias que no generan grandes debates, pero sí merecen ser contadas. Directos, conexiones con expertos, pantallas explicativas y enlaces con la redacción servirán para repasar la actualidad más diversa: política, internacional, sociedad, ciencia, deporte o curiosidades.

Además, el programa de Nuria Roca reforzará esta temporada su carácter periodístico con un bloque dedicado a la investigación y la memoria de sucesos. Los sábados alternarán reportajes en profundidad de Pablo Gilarranz —como su acceso al mercado negro de armas en la frontera con Portugal— con la participación de la periodista Cruz Morcillo, que recuperará efemérides de casos que conmocionaron a la sociedad española.

En su nueva etapa, 'La Roca' seguirá fiel a uno de sus sellos más reconocibles: el repaso a la actualidad de la mano de un personaje destacado de la vida pública. Entre los primeros invitados confirmados se encuentran Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, Sor Lucía Caram, monja dominica y activista social, Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, y Abel Caballero, alcalde de Vigo, Joan Baldoví, portavoz de Compromis en las Cortes Valencianas y la eurodiputada socialista Leire Pajín, que compartirán su visión sobre la actualidad social y política.

El entretenimiento y la actualidad más cercana también tendrán su espacio en 'La Roca'. El bloque de crónica social contará con la incorporación de Silvia Taulés y Valeria Vegas que se unirán a Pilar Vidal. La sección de nostalgia recuperará momentos históricos del archivo de Antena 3 y laSexta, como el funeral de la Princesa Diana de Gales y la de gastrotendencias acercará cada semana lo más viral en redes sociales, que pondrá a prueba el aprendiz Juan del Val en directo. Además, la información meteorológica seguirá ocupando su hueco habitual de la mano de Francisco Cacho, para mantener a la audiencia al día del tiempo.

Por su parte, Juan del Val, Sara Ramos, Bernat Barrachina, Nacho García y Marta Critikian seguirán brindando grandes momentos en la mesa de entretenimiento; Ricardo Moure, se mantiene al frente de su sección de Ciencia, Cristina Plaza de la de gastrotendencias y Manuel Hernández seguirá abordando las cuestiones legales en el programa.