Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en un tramo del Bulevar Sur
Logo Patrocinio
Programa de Nuria Roca en La Sexta. TV

Vuelve 'La Roca' a La Sexta con nuevo horario: todas las novedades de la temporada

El programa presentado por Nuria Roca vuelve a la parrilla televisiva tras las vacaciones

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:53

Septiembre siempre ha estado marcado en el calendario por ser el inicio de una nueva temporada televisiva. Después del verano se estrenan muchos programas, otros retoman su emisión, mientras que algunos, modifican sus horarios. Este es el caso de 'La Roca', que vuelve este fin de semana a La Sexta por partida doble. El programa presentado por Nuria Roca, se emitirá esta temporada los sábados y domingos de 15.30 a 20.00 horas.

Tras las fallidas apuestas de 'Aruser@s Weekend' con Alfonso Arús y todo su equipo y 'Más vale sábado' con Adela González y Boris Izaguirre, ahora serán Nuria Roca y todo su equipo habitual los que ocuparán las tardes de los sábados y domingos para hacer frente a 'Fiesta' con la vuelta de Emma García a Telecinco y el cine de La 1, Antena 3 y Cuatro.

Al equipo ya consolidado de laSexta, en esta nueva temporada se suman nuevos fichajes como el escritor Edu Galán, el periodista y youtuber Emilio Doménech (Nanísimo), el escritor Juan SotoIvars, la politóloga Carolina Bescansa, la periodista María Claver y el periodista Jesús Espinosa (Newtral), que desmentirá los bulos más virales de la semana. Por el contrario, esta temporada contará con la baja de Gonzalo Miró tras su fichaje por TVE como copresentador de 'Directo al grano' junto a Marta Flich.

Novedades de 'La Roca'

Los sábados y domingos, 'La Roca' arrancará con la sobremesa, una mesa de redacción en la que se abordarán aquellas noticias que no generan grandes debates, pero sí merecen ser contadas. Directos, conexiones con expertos, pantallas explicativas y enlaces con la redacción servirán para repasar la actualidad más diversa: política, internacional, sociedad, ciencia, deporte o curiosidades.

Además, el programa de Nuria Roca reforzará esta temporada su carácter periodístico con un bloque dedicado a la investigación y la memoria de sucesos. Los sábados alternarán reportajes en profundidad de Pablo Gilarranz —como su acceso al mercado negro de armas en la frontera con Portugal— con la participación de la periodista Cruz Morcillo, que recuperará efemérides de casos que conmocionaron a la sociedad española.

En su nueva etapa, 'La Roca' seguirá fiel a uno de sus sellos más reconocibles: el repaso a la actualidad de la mano de un personaje destacado de la vida pública. Entre los primeros invitados confirmados se encuentran Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, Sor Lucía Caram, monja dominica y activista social, Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, y Abel Caballero, alcalde de Vigo, Joan Baldoví, portavoz de Compromis en las Cortes Valencianas y la eurodiputada socialista Leire Pajín, que compartirán su visión sobre la actualidad social y política.

El entretenimiento y la actualidad más cercana también tendrán su espacio en 'La Roca'. El bloque de crónica social contará con la incorporación de Silvia Taulés y Valeria Vegas que se unirán a Pilar Vidal. La sección de nostalgia recuperará momentos históricos del archivo de Antena 3 y laSexta, como el funeral de la Princesa Diana de Gales y la de gastrotendencias acercará cada semana lo más viral en redes sociales, que pondrá a prueba el aprendiz Juan del Val en directo. Además, la información meteorológica seguirá ocupando su hueco habitual de la mano de Francisco Cacho, para mantener a la audiencia al día del tiempo.

Por su parte, Juan del Val, Sara Ramos, Bernat Barrachina, Nacho García y Marta Critikian seguirán brindando grandes momentos en la mesa de entretenimiento; Ricardo Moure, se mantiene al frente de su sección de Ciencia, Cristina Plaza de la de gastrotendencias y Manuel Hernández seguirá abordando las cuestiones legales en el programa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  3. 3 Tres pistoleros en busca y captura por los tiroteos de Alaquàs, Alfafar y Xirivella
  4. 4 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  5. 5

    Sanidad pospone sin fecha la nueva atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
  6. 6 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  7. 7 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  8. 8 Aemet anuncia un desplome de las temperaturas y chubascos con posibilidad de tormenta este viernes en la Comunitat
  9. 9 Un accidente en la A-7 a la altura de Museros provoca retenciones de hasta 9 kilómetros
  10. 10

    Oltra y Rodríguez disparan los rumores sobre un eventual acuerdo para Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Vuelve 'La Roca' a La Sexta con nuevo horario: todas las novedades de la temporada

Vuelve &#039;La Roca&#039; a La Sexta con nuevo horario: todas las novedades de la temporada