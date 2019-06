Telecinco suspende el miércoles la emisión de 'La que se avecina' 'Los actores de La que se avecina'. / Telecinco No habrá más episodios de la serie hasta septiembre LP Domingo, 9 junio 2019, 15:56

Telecinco ha anunciado en su página web que suspende 'La que se Avecina'. El próximo miércoles 12 de junio, a las 22:45 horas, se emitirá el último capítulo de la exitosa serie. No es una despedida definitiva. La cadena volverá a emitir LQSAV en el mes de septiembre, con el inicio de la próxima temporada televisiva.

El episodio de este miércoles tendrá una sorpresa muy especial para Javi Maroto, que se echará a llorar al ver a Fermín Trujillo vestido con una peluca y ropa como lo solía hacer su madre.

«Soy Gregoria, tu madre muerta. He venido a despedirme, llevo 7 años deambulando de purgatorio porque no me dejas que me vaya», dice Fermín reencarnado en la madre de Maroto. Javi, al escuchar esto se echa a llorar y va corriendo a abrazarlo.