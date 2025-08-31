Telecinco recupera a una importante colaboradora de 'Sálvame' que regresa dos años después Pasará a formar parte del equipo de 'De Viernes' y se encuentra negociando un posible papel en el magacín de Joaquín Prat

A. Pedroche Domingo, 31 de agosto 2025, 00:46

Los canales de televisión ya se preparan para retomar su programación habitual tras el verano. Algunos de ellos están poniendo toda la carne en el asador y haciendo fichajes de mucho renombre. En las últimas horas saltaba la noticia de que Antena 3 ha fichado a el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera. Pues bien, según avanza Informalia, Telecinco prepara un bombazo para esta primera semana de septiene. Concretamente, la reeincorporación a la cadena de una colaboradora de 'Sálvame' que estuvo en 'Ni que fuéramos shhh...'.

Se trata de Lydia Lozano. La periodista se incorporará al equipo de 'De Viernes' y también negocia su participación en el nuevo magacín vespertino de Joaquín Prat. Es una noticia importante por el fichaje y también por la desvinculación de Lydia Lozano de La Osa Producciones, la compañía para la que ha trabajado en los últimos años, primero en 'Sálvame' (cuando era La Fábrica de la Tele), después en 'Ni que fuéramos shhh' y más tarde en La familia de la tele.

Hace unas semanas, cuando se conoció que La Osa Producción preparaba su nuevo programa 'No somos nadie', Lydia concedió una entrevista a Blupper y aseguró que tenía en mente otros horizontes: «He decidido parar, sin presión y sin prisa, cambiar de aires». Sin embargo, pocos esperaban este regreso a Telecinco.

Pese a que hubo compañeros de 'Sálvame' que sí se quedaron en Telecinco tras el cierre del espacio como Carmen Alcayde o Antonio Montero, la mayoría abandonaron la cadena. De hecho, compañeros como Belén Esteban o María Patiño no han tenido buenas palabras para Telecinco desde su salida. Con tanto ataque hacia sus antiguos jefes, es difícil que vuelvan a Fuencarral.

El caso de Lydia es diferente. Ella ha sido mucho más comedida en sus declaraciones. Ahora en 'De Viernes' se reencontrará con Terelu Campos, quien también dejó Telecinco momentáneamente tras la cancelación de 'Sálvame'. La hermana hija de María Teresa Campos trabajó en TVE durante unos meses hasta que emprendió su regreso a Mediaset. No había muy buena relación entre ellas, así que es probable que el reencuentro dé para unas cuantas horas de televisión.

