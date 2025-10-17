'Supervivientes All Stars': nuevo expulsado, una declaración de amor y confesiones de «sueños humedos» El reality más salvaje de la televisión enfila la recta final del concurso con un nuevo expulsado

'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' celebró este jueves una nueva gala en la que hubo de todo, como suele ser habitual en el reality más salvaje de la televisión. Y es que no faltaron las discusiones pero también hubo tiempo para el amor y el juego de la recompensa.

En primer lugar llegó la ceremonia del barro, con Adar Molinero, Iván González y Miri Cabrero frente a frenta para descubruir quién podía librarse en el penúltimo momento de la noche de esa fatídica expulsión. Finalmente era Adara quien conseguía zafarse una semana más. La concursante rompía a gritar dando las gracias al público.

Antes del momento más esperado de la gala, Iván quiso recordar a su novia, para la que solo tuvo buenas palabras: «Te quiero». Posteriormente llegaría el momento de conocer el expulsado.

«El concursante que se salva esta noche es Miri», espetó Jorge Javier Vázquez. Finalmente Iván González es el expulsado de esta semana. El eliminado quiso dar las gracias a los compañeros, «hizo las paces» con Gloria Camila, quien incluso le pidió perdón y se emocionó visiblemente al ver que era el expulsado de la noche. Se fundieron en un abrazo.

Juego de recompensa

Los concursantes disputaron una deliciosa recompensa en 'El columpio de Fedra': un masaje. En este clásico juego, los supervivientes se encuentran suspendidos cada uno de ellos por cuatro cuerdas, las cuales irá cortando Laura Madrueño a medida que contesten mal a las preguntas de cultura general. Finalmente el ganador fue Carlos que pudo disfrutar de ese ansiado masaje y relajarse mientras el resto de concursantes tenían que conformarse con mirar.

«Sueños humedos» de algunos concursantes

Los concursantes ya han cumplido un total de 42 días en Honduras y el deseo sexual ha aparecido en algunos, como es en el caso de Rubén Torres, Iván González y Tony Spina. Los tres supervivientes han comentado en 'Playa Leyenda' las ganas que tienen de ver a sus parejas y alguno que otro ha confesado que ha tenido sueños húmedos... y a punto de «culminar». Posteriormente, al ver las imágenes, las parejas de los tres concursantes han reaccionado a estos «sueños húmedos» tras la pregunta de Jorge Javier Vázquez.

Ha sido Rubén Torres quien ha 'abierto el melón' con un gracioso juego de palabras: «Ayer, como me dieron 30 segundos de recompensa de perrito caliente, pues han puesto al perrito caliente». El bombero ha contado que ha tenido «sueños hot» con su chica, Laura Cantizano.

Además, Rubén Torres ha señalado que en el sueño «llegaba a consumar un poquito»: «Pero me he despertado luego. El perrito estaba morcillón la verdad».