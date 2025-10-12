Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Laura Madrueño, emocionada al recordar a Sandra. T5

Luto en 'Supervivientes' tras la muerte de una integrante del equipo: «Siempre vas a ser parte de este cayo»

Laura Madrueño se ha emocionado al recordar la pérdida de Sandra

J.Zarco

Valencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:14

Comenta

'Supervivientes' vivía en la noche de este domingo una nueva expulsión que iba a salir de los cuatro nominados el pasado jueves. La victoria de Miri Pérez-Cabrero en la última prueba de líder le dio la oportunidad de elegir qué concursante se iba a jugar la expulsión. Escogió a Tony Spina, que se unió a Carlos Alba, Noel Bayarri y Rubén Torres.

La nueva gala ha comenzado de forma muy emotiva ya que Laura Madrueño ha dedicado unas bonitas palabras tras el fallecimiento de una integrante del equipo de 'Supervivientes All Stars' en los últimos días. La presentadora se ha emocionado y ha dedicado el programa a ella y su familia.

«Ojalá podamos decir buenas noches desde Honduras, como siempre», ha señalado nada más conectar Sandra Barneda con ella. Hace muy pocos días falleció Sandra, integrante del equipo de 'Supervivientes', por la que todos tienen «el corazón encogido».

«Hoy lo mínimo que podemos hacer es dedicarle este programa a ella, a su eterna sonrisa y a su familia, que también trabaja aquí con nosotros. Sandra, siempre vas a estar siendo parte del equipo de 'Supervivientes' y de este cayo. Gracias por todo lo que nos has regalado. Te vamos a echar muchísimo de menos y un abrazo de parte de todo el equipo», ha indicado Madrueño después de que Telecinco emitiera unas imágenes de homenaje.

Tan complicado era el momento para Laura Madrueño que ha roto a llorar y ha recibido el apoyo de Sandra Barneda y los aplausos desde el plató de la cadena.

