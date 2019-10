Santiago Abascal encumbra a 'El Hormiguero' Santiago Abascal y Pablo Motos. / ANTENA 3 El líder de Vox protagoniza el tercer programa más visto de la historia, con 4.049.000 espectadores, y el segundo en cuota de audiencia, con un 23,5% EP / LP Viernes, 11 octubre 2019, 10:49

El presidente de Vox, Santiago Abascal, reafirmó ayer porla noche durante la entrevista en 'El Hormiguero' de Antena 3 con Pablo Motos la posición de su partido con respecto al aborto y ha insistido en que suprimiría la actual ley de plazos por promover «una práctica eugenésica y anticonceptiva». «Creo que no se debe acabar con la vida que se lleva dentro. Hay muchas mujeres que dicen que su cuerpo es suyo, pero lo que llevan dentro no es su cuerpo», ha sostenido Abascal.

En este sentido, el líder de Vox ha rechazado calificar el aborto como un asesinato porque no quiere «ofender a las personas que toman esta decisión en una situación de presión«. Eso sí, ha dejado claro que desde su formación prefieren que la vida llegue a término.

La visita de Abascal al programa de Antena 3 ha levantado polémica en las redes sociales desde el mismo día en que se confirmó su asistencia. De hecho, la etiqueta #BoicotElHormiguero ha copado el primer lugar de la red social Twitter a lo largo de este jueves.

A pesar de ello, la productora ha confirmado que el de ayer fue el espacio más visto de la televisión del día y 'minuto de oro' del jueves con 4.787.000 espectadores a las 22:49. En el ránking de 'El Hormiguero', Abascal protagonizó el tercer programa más visto de la historia y el segundo mejor en cuota: 4.049.000 espectadores y el 23,5%.

Abascal bromea sobre el boicot: «Yo soy bueno»

En el segundo y cuarto puesto de las palabras mas compartidas en Twitter se han colado también 'Abascal' y 'Pablo Motos', el presentador del programa. En total, la presencia del líder de Vox en 'El Hormiguero' ha generado más de 106.000 tweets.

El propio Motos ha defendido al inicio del magazine la entrevista con Abascal. «Como nosotros no nos casamos con nadie, queremos poner a prueba la fortaleza de las ideas», ha señalado, para después recordar que han aceptado la invitación al programa «todos» los líderes políticos «menos Pedro Sánchez».

El líder de Vox ha bromeado sobre los «ataques« recibidos por el programa y por Motos. «Venía preocupado por ti, por lo que van a brearte a partir de ahora. Te he traído antiflamatorios», le ha dicho Abascal al presentador, al que le ha entregado una tableta de pastillas.

Además de este obsequio, Abascal le ha hecho entrega de una botella de aceite. «También te puede venir bien para los golpes», ha apuntado, para después recordar la manifestación que los olivareros han realizado este mismo jueves en Madrid.

No vetó a periodistas de Onda Cero y La Sexta

Después de un inicio relajado, la entrevista se ha tensado después de que Pablo Motos haya afeado al líder de Vox que haya negado el acceso a los periodistas de Onda Cero y de La Sexta a los actos del partido. «Yo no he vetado a nadie, solo he dejado de conceder algunas entrevistas», ha defendido.

De hecho, el propio Abascal ha recordado a Motos cómo rechazó durante la pasada campaña electoral en su programa. «A ti tampoco te la di en la otra ocasión, porque mi madre dijo que no hiciese el ridículo. Aunque creo que hoy no nos está viendo«, ha aseverado.

El tono ha ido cambiando cuando Motos ha repasado algunos de los puntos más «polémicos» de la formación, como el aborto, la eutanasia, la inmigración, el colectivo LGTBI o la exhumación del dictador Francisco Franco.

Abascal, que se ha definido como una persona «abierta y tolerante», ha descartado las acusaciones que lo tachan de homófobo y ha sacado una anécdota a colación. «La única vez que he pegado a alguien fue por una declaración terrible contra los homosexuales«, ha explicado.

En este contexto, el presidente de Vox ha puesto de ejemplo la adopción para sostener que «es preferible que un niño tenga un padre y una madre» y que estos «tengan preferencias a la hora de adoptar». «Y si hay un niño que no lo quiere adoptar nadie, no tengo problema en que lo adopten los homosexuales», ha añadido.