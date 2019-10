Santiago Abascal en El Hormiguero: Pablo Motos entrevista al líder que le dio calabazas hace unos meses Las redes sociales han promovido el boicot al presidente de Vox LP.ES VALENCIA Jueves, 10 octubre 2019, 17:30

Santiago Abascal, líder de Vox, acude este jueves 10 de octubre a El Hormiguero, una visita que ha provocado la inmediata reacción de las redes sociales. Abascal no suele acudir a programas de televisión, por lo que su presencia en Antena 3 ha causado un gran revuelo y se ha promovido el boicot al programa con el hashtag #BoicotElHormiguero.

Una de sus pocas apariciones televisivas tuvo lugar el pasado 5 de abril en 'Mi casa es la tuya', el programa presentado por Bertín Osborne. En aquella ocasión, Santiago Abascal compartió protagonismo con Albert Rivera y Pablo Casado, aunque en ningún momento llegaron a coincidir físicamente.

La visita de Abascal al Hormiguero será la primera de los candidatos a presidente del Gobierno en las elecciones del 10 de noviembre, ya que Pablo Motos ha adelantado que no será el único líder político y aspirante a la presidencia que se pasará por el plató de 'El Hormiguero 3.0'.

Pablo Motos ya trató de llevar a Abascal al programa en las anteriores elecciones, pero entonces el líder de Vox le rechazó, lo que indignó al presentador valenciano. «En Vox me dijeron que Santiago Abascal vendría si tomábamos un café», explicó en marzo el conductor de 'El Hormiguero'.

A Motos, en principio, no le pareció buena idea porque piensa que todos los invitados parten de la misma situación y debía tener «la misma distancia con todos». No obstante, prosiguió en su discurso, la formación le argumentó que «los demás partidos me conocían y él no».

Finalmente, Motos confesó que aceptó el café, pero su sorpresa llegó cuando Abascal le respondió de tomarlo tras las elecciones. El presentador aprovechó el relato para mandar un 'zasca' al candidato de Vox: «Abascal, sé que eres nuevo, pero la campaña va antes de las elecciones», le espetó hace nos meses.