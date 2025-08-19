Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Rosa López en 'D Corazón'. TVE

Rosa López confirma su ruptura con sus compañeros de 'OT 1': «No me hablo con ellos..»

La artista visitó este fin de semana el programa 'D Corazón' y reveló cuál es la relación con los 'triunfitos'

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 00:21

Si algo caracteriza a Rosa López es el hecho de que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa. Desde que la conocimos como 'Rosa de España', la ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' ha destacado por su naturalidad, y lo ha vuelto a hacer en su visita al plató de 'D Corazón'.

La cantante granadina acudió al programa de La 1 de TVE para presentar su nuevo single, 'Almanjayar', que cantó en directo. Pero, además, charló con sus presentadores, Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, así como con los colaboradores del espacio sobre su paso por el talent musical de la cadena pública.

Y confirmó lo que es un secreto a voces, que su relación con los compañeros del concurso está rota. Sin embargo, Rosa solo tenía buenas palabras para todos ellos. «Que bien queda siempre», le dijo la presentadora.

Acto seguido le preguntaron: «¿A quién conservas de tus compañeros?. Ella, intentado irse por la tangente, respondió: »Yo quiero a todo el mundo.. Mi madre sigue en mi vida y no la veo, te pongo este ejemplo. David Bisbal es un chiquillo que ni veo ni hablo con él todos los días, pero estamos en contacto«.

Noticias relacionadas

TVE se despide de una de sus presentadoras más queridas: «Ha sido un placer acompañarles»

TVE se despide de una de sus presentadoras más queridas: «Ha sido un placer acompañarles»

Carlos Latre cuenta como se arruinó en dos ocasiones: «No tenía ni para pagar la hipoteca»

Carlos Latre cuenta como se arruinó en dos ocasiones: «No tenía ni para pagar la hipoteca»

A continuación, le propusieron un juego en el que tenía que definir a algunos de los concursantes de su edición con tan solo una palabra. De Manu Tenorio se limitó a decir: «ay, mi Manu...». De su gran amiga Verónica Romero comentó: «Ay, mi Verito... Fue muy importante para mí. No la veo desde hace tiempecillo».

Respecto a Chenoa, prefiere no hablar, y solo dijo que «no hay mal con ninguno». La presentadora insistía con Chenoa y es entonces cuando la artista confirmaba que la relación con su compañeros de 'OT 1' está rota: «Pero ni con Chenoa, ni con Vero, ni con nadie. Ahora mismo no halo con nadie, que queréis que os diga», sentenció la granadina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos policías abaten a tiros a un hombre que intentó agredirlos con un cuchillo en Valencia
  2. 2

    Un gorrilla muere tras recibir una paliza en Valencia a manos de dos hombres que huyeron en una moto
  3. 3 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Llíria
  4. 4 Valencia amanece con cielo anaranjado: Aemet da una explicación
  5. 5

    Los vecinos de la Calderona, atemorizados ante un polvorín en mitad del monte
  6. 6 Las tormentas secas originan siete incendios en la Comunitat este lunes
  7. 7 La lluvia vuelve a Valencia esta semana y Aemet activa un doble aviso para este martes: dónde y cuándo va a llover
  8. 8 Colapsa un colector en Alboraya por las toallitas húmedas
  9. 9 Extinguido el incendio forestal en Jarafuel
  10. 10 Los autónomos estallan contra las bajas laborales fraudulentas en menores de 30 años y piden medidas de control: «Es algo que no cuadra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Rosa López confirma su ruptura con sus compañeros de 'OT 1': «No me hablo con ellos..»

Rosa López confirma su ruptura con sus compañeros de &#039;OT 1&#039;: «No me hablo con ellos..»