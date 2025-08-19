Rosa López confirma su ruptura con sus compañeros de 'OT 1': «No me hablo con ellos..» La artista visitó este fin de semana el programa 'D Corazón' y reveló cuál es la relación con los 'triunfitos'

Mario Lahoz Valencia Martes, 19 de agosto 2025, 00:21

Si algo caracteriza a Rosa López es el hecho de que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa. Desde que la conocimos como 'Rosa de España', la ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' ha destacado por su naturalidad, y lo ha vuelto a hacer en su visita al plató de 'D Corazón'.

La cantante granadina acudió al programa de La 1 de TVE para presentar su nuevo single, 'Almanjayar', que cantó en directo. Pero, además, charló con sus presentadores, Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, así como con los colaboradores del espacio sobre su paso por el talent musical de la cadena pública.

Y confirmó lo que es un secreto a voces, que su relación con los compañeros del concurso está rota. Sin embargo, Rosa solo tenía buenas palabras para todos ellos. «Que bien queda siempre», le dijo la presentadora.

Acto seguido le preguntaron: «¿A quién conservas de tus compañeros?. Ella, intentado irse por la tangente, respondió: »Yo quiero a todo el mundo.. Mi madre sigue en mi vida y no la veo, te pongo este ejemplo. David Bisbal es un chiquillo que ni veo ni hablo con él todos los días, pero estamos en contacto«.

A continuación, le propusieron un juego en el que tenía que definir a algunos de los concursantes de su edición con tan solo una palabra. De Manu Tenorio se limitó a decir: «ay, mi Manu...». De su gran amiga Verónica Romero comentó: «Ay, mi Verito... Fue muy importante para mí. No la veo desde hace tiempecillo».

Respecto a Chenoa, prefiere no hablar, y solo dijo que «no hay mal con ninguno». La presentadora insistía con Chenoa y es entonces cuando la artista confirmaba que la relación con su compañeros de 'OT 1' está rota: «Pero ni con Chenoa, ni con Vero, ni con nadie. Ahora mismo no halo con nadie, que queréis que os diga», sentenció la granadina.