TVE se despide de una de sus presentadoras más queridas tras seis años: «Ha sido un placer acompañarles»

Sirún Demirjian se ha despedido este viernes después de que la cadena haya encontrado a una sustituta

A. Pedroche Sábado, 16 de agosto 2025, 00:47

Este viernes, 15 de agosto, ha sido el punto y final de la etapa de Sirún Demirjian al frente del 'Telediario matinal'. La periodista cierra seis años de informativos matinales junto a Álex Barreiro. Muy emocionada, al cierre del informativo, ha querido mandar un mensaje de despedida frente a las cámaras antes de darle el relevo a Silvia Intxaurrondo, que pese a ser festivo nacional, no ha faltado a su cita con la audiencia en 'La hora de La 1'.

«Así cerramos el Telediario Matinal de hoy y cerramos también una etapa», ha comenzado diciendo Sirún Demirjian. «Muchas gracias por todos estos años, ha sido un placer acompañarles cada mañana. Y gracias también a todos los que han formado y forman parte de este extraordinario equipo», ha añadido con la voz entrecortada por la emoción del momento. Su compañero Álex Barreiro, consciente del delicado momento, ha tratado de arroparla con un cariñoso gesto.

Por el momento se desconoce cuál será el destino de Sirún Demirjian dentro de TVE. Ni siquiera está garantizada su continuidad en la cadena públcia. Hasta ahora la periodista también era la sustituta de Alejandra Herranz en el 'Telediario 1', una labor que este mes de agosto está realizando Lara Siscar.

Su sustituta ya está escogida. Será Lorena Baeza, actualmente reportera de 'La Hora de La 1' y anteriormente en El País y en La Sexta siendo cara de 'Al rojo vivo' y de 'El objetivo' durante muchos años. También hay una serie de cambios que TVE quiere realizar, según apunta El Televisero.

Mientras que Alejandra Herranz seguirá al frente del 'Telediario 1' en solitario y Pepa Bueno se pondrá al frente del 'Telediario 2' en sustitución de Marta Carazo. Por último, en el 'Telediario Fin de Semana' estarán Lourdes Maldonado y Marc Sala.