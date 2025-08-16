Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Equipo de presentadores Telediario. TVE

TVE se despide de una de sus presentadoras más queridas tras seis años: «Ha sido un placer acompañarles»

Televivisón ·

Sirún Demirjian se ha despedido este viernes después de que la cadena haya encontrado a una sustituta

A. Pedroche

A. Pedroche

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:47

Este viernes, 15 de agosto, ha sido el punto y final de la etapa de Sirún Demirjian al frente del 'Telediario matinal'. La periodista cierra seis años de informativos matinales junto a Álex Barreiro. Muy emocionada, al cierre del informativo, ha querido mandar un mensaje de despedida frente a las cámaras antes de darle el relevo a Silvia Intxaurrondo, que pese a ser festivo nacional, no ha faltado a su cita con la audiencia en 'La hora de La 1'.

«Así cerramos el Telediario Matinal de hoy y cerramos también una etapa», ha comenzado diciendo Sirún Demirjian. «Muchas gracias por todos estos años, ha sido un placer acompañarles cada mañana. Y gracias también a todos los que han formado y forman parte de este extraordinario equipo», ha añadido con la voz entrecortada por la emoción del momento. Su compañero Álex Barreiro, consciente del delicado momento, ha tratado de arroparla con un cariñoso gesto.

Por el momento se desconoce cuál será el destino de Sirún Demirjian dentro de TVE. Ni siquiera está garantizada su continuidad en la cadena públcia. Hasta ahora la periodista también era la sustituta de Alejandra Herranz en el 'Telediario 1', una labor que este mes de agosto está realizando Lara Siscar.

Su sustituta ya está escogida. Será Lorena Baeza, actualmente reportera de 'La Hora de La 1' y anteriormente en El País y en La Sexta siendo cara de 'Al rojo vivo' y de 'El objetivo' durante muchos años. También hay una serie de cambios que TVE quiere realizar, según apunta El Televisero.

Mientras que Alejandra Herranz seguirá al frente del 'Telediario 1' en solitario y Pepa Bueno se pondrá al frente del 'Telediario 2' en sustitución de Marta Carazo. Por último, en el 'Telediario Fin de Semana' estarán Lourdes Maldonado y Marc Sala.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un doble aviso naranja en la Comunitat por la llegada de «los días más calidos del año» y pone fecha a la bajada de temperaturas
  2. 2

    La CV-35 sufrirá cortes nocturnos durante casi dos meses por el cambio de asfalto
  3. 3 El Valencia anuncia la restricción de una tradicional costumbre en Mestalla
  4. 4 «Si nos llegaran los resultados de las analíticas del agua ya sabríamos el origen de la contaminación y habría denuncias»
  5. 5

    Estos son los tres bares de tapas de la Comunitat seleccionados por la Guía Michelin
  6. 6 El municipio valenciano que ha dormido con manta este viernes 15 de agosto en plena ola de calor
  7. 7 Un funcionario revela la mejor fecha para solicitar la jubilación anticipada
  8. 8 Movistar Plus incorpora cuatro canales a su plataforma para reforzar su oferta
  9. 9

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  10. 10

    Valencia hace cien años, como nunca se había visto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias TVE se despide de una de sus presentadoras más queridas tras seis años: «Ha sido un placer acompañarles»

TVE se despide de una de sus presentadoras más queridas tras seis años: «Ha sido un placer acompañarles»