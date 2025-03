El consejo viral sobre los bulos de Silvia Intxaurrondo que arrasa en redes

M. Hortelano Valencia Domingo, 23 de marzo 2025, 17:27 Comenta Compartir

La conocida periodista de TVE Silvia Intxaurrondo se ha pasado al otro bando por un día. Y es que en lugar de ser ella quien plantea las preguntas, como hace a diario en su programa, 'La hora de La 1', esta vez la entrevistadora se ha sentado en la silla de entrevistada para responder a las que le ha planteaba la conductora del nuevo formato de los sábados por la noche en La 2, Henar Álvarez. La presentadora de 'Al cielo con ella' ha recibido a la periodista para hablar del estado de la profesión y abrir una reflexión sobre las amenazas a las que se enfrenta el oficio de contar noticias, en plena era de los bulos y las redes sociales.

A pesar de que el encuentro entre ambas se producía dentro de la promoción de su primera novela, 'Solas en el silencio', Intxaurrondo acabó dando consejos y trucos para poder ayudar a los lectores a distinguir noticias falsas e incluso tuvo algún consejo para compañeros de profesión, explicando la falacia de la equidistancia. Un consejo que se ha acabado haciendo viral en redes sociales por la simplicidad para ponerlo en práctica.

En concreto, la reflexión se produjo a preguntas de Henar Álvarez sobre si hoy en día estamos en un momento idóneo para ejercer el periodismo o pasa por una época complicada con el auge de las redes y medios de comunicación digitales. La periodista de TVE respondió que, aunque actualmente disponemos de herramientas muy potentes para comunicar, el desafío está en aprender a utilizarlas correctamente.

Intxaurrondo hizo especial hincapié en el peligro de confiar exclusivamente en redes sociales como fuente informativa: «Si notas que la información en redes no encaja o no es fiable, quizás es porque ahí no deberías estar buscándola», puntualizó la comunicadora. Además, mencionó que la juventud actual obtiene la mayoría de sus noticias a través de plataformas digitales, lo cual exige a los periodistas adaptar su forma de narrar. «Durante décadas hemos contado las noticias de la misma manera, pero ahora toca innovar y hacer contenidos atractivos, entretenidos y adaptados a los nuevos formatos, sin perder la esencia del rigor y la honestidad», explicó Silvia Intxaurrondo.

Aún así Silvia Intxaurrondo lo tiene claro, cuando le preguntan qué es lo que más daño ha hecho al periodismo. «Lo peor son las mentiras y los bulos». La periodista explicó que una mentira tarda apenas segundos en difundirse masivamente por internet, mientras que la tarea de desmentirla con información contrastada requiere tiempo, esfuerzo y documentación. Para Intxaurrondo, luchar contra las fake news es especialmente difícil porque, cuando los periodistas reaccionan, el daño ya está hecho.

En ese sentido, criticó también la llamada falacia de la equidistancia, que consiste en dar voz por igual a dos versiones, aunque una claramente falte a la verdad. Un consejo que se ha viralizado en redes sociales. «Si está lloviendo intensamente, y lo sabes porque sacas la cabeza a la ventana y has visto que llueve a cántaros, dices: llueve a cántaros. Y entonces te dicen que alguien lo niega, que otro dice que no llueve» y que hay que incluir su opinión también, lamentó. «Incluso te llegan a decir que vuelvas a mirar la realidad porque lo que tú has visto no es así. Hay que señalar con claridad que la realidad es que está lloviendo muchísimo», aseguró con contundencia.