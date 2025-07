Chenoa y su transformación a los 50 años: «Ver que marcas un poquito y que te encuentras mejor, es lo que más te motiva»

D. Merino Sábado, 19 de julio 2025, 01:11 Comenta Compartir

La polifacética Chenoa, artista y presentadora a partes iguales, cumplió hace menos de un mes 50 años. Hace ya un cuarto de siglo que la presentadora de programas como 'Tu cara me suena' o el recién estrenado 'Dog House' llegó a nuestras vidas de la mano del exitoso 'Operación Triunfo'. Desde entonces todo ha sido una montaña rusa de emociones con sus éxitos y sus fracasos.

Más allá de su extensa trayectoria en televisión, donde ahora mismo también presenta 'The Floor', el tiempo parece haberse congelado para ella, que conserva un físico envidiable y no es fruto de la casualidad sino más bien de la causalidad. Y es que la cantante siempre ha tenido bastante presente el deporte en su vida pero ha sido en los últimos años en los que ha optado por cambiar su rutina.

Para ello, ha probado algo que nunca había hecho hasta entonces: entrenamiento de fuerza, lo que le ha permitido tonificar mucho más su físico. No en balde, durante años su actividad física se centró en disciplinas aeróbicas como el baile, que practicó desde que era jovencita. No obstante, con los cambios naturales del cuerpo Chenoa ha encontrado en el levantamiento de hierro una nueva forma de cuidarse y definir su figura.

Algo sobre lo que ha hablado en una reciente entrevista en Women's Health, donde afirma que «cuando empiezas a ver que marcas un poquito y que te encuentras mejor, es lo que más te motiva para seguir». Algo que queda patente en redes sociales donde comparte el entrenamiento muscular y la importancia del mismo.

«Empecé a informarme y a seguir a entrenadores por Youtube repitiendo sus rutinas. Poco a poco noté que me encontraba mejor y empecé a cogerle el tranquillo, sobre todo a eso de levantar peso que tanto me costaba y que ahora sé que es muy necesario», ha indicado. «Siempre he entrenado sola, por mi cuenta, pero sí que por primera vez estoy yendo a un gimnasio para completar la parte de cardio con clases colectivas, que me lo paso mejor».

En este sentido, la artista recalca la constancia como uno de los factores clave. «Entreno mínimo 4 días en semana, de ahí no bajo. Muy mal me tengo que ver para hacerlo solo 3 días. Lo que hago es buscar el hueco, me organizo bien la semana y si es necesario levantarme a las 6 y media de la mañana para hacerlo, lo hago», matiza.

Además, Chenoa ha querido lanzar una reflexión: «En esta etapa, que ya tengo 48 años y voy tirando más a la palabra menopausia (que sí que existe, señoras, sí), pues es importante hacer la parte muscular».

«Cuidar la alimentación es fundamental para conseguir un buen nivel de definición. Quizá sea un 70% del trabajo, entonces sí trato de fijarme en lo que como, sin grandes restricciones pero controlando por ejemplo, la cantidad de hidratos que como para no pasarme, si tengo antojo de dulces recurro a recetas saludables...», ha finalizado dándole especial importancia a la alimentación en todo esto.