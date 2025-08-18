Carlos Latre cuenta como se arruinó en dos ocasiones: «No tenía ni para pagar la hipoteca»
El humorista se ha sincerado sobre una difícil situación personal que le tocó vivir hace unos años
Lunes, 18 de agosto 2025, 00:39
Carlos Latre es uno de los humoristas más destacados de nuestro país gracias a su talento para las imitaciones y a su gran carisma. Ha participado en películas, en programas de éxito como 'Tu cara me suena' y también ha dirigido el suyo propio como lo fue 'Babilon'. Sin embargo, detrás de esa facete alegre y divertida que todos conocen hay una historia personal. Hace poco más de un año, Latre se pasó como invitado por el podcast de Vicky Martin Berrocal.
Uno de los peores momentos de su vida son desconocidos para el gran público. «Me arruiné económicamente dos veces por malas gestiones y decisiones. Cuando acabé 'Crónicas marcianas' fiché por Cuatro y allí me plantean una 'sitcom' con la que avancé todo el dinero por esas tres temporadas, pero al quinto programa la serie estaba fuera, y yo ya había pagado por el vestuario, equipos, todo. Llegué a casa y dije: '¡No tengo ni para pagar la hipoteca'. Estaba en la mierda y sin saber qué hacer», explicó.
Latre comentó que, pese al complicado momento, fue cuando «más temple tuvo». De esta manera, el cómico supo mantener la calma para poder salir adelante. Al mismo tiempo fue cuando empezó a pensar en que «no podía depender sólo de la televisión».
A partir de ahí cambió diferentes aspectos de su vida. Sus «decisiones, su dinámica, el teatro, su mánager...», indicó, con detalle. «Y comencé a verme como un producto, una marca para poder venderme y saber cómo quería estar dentro de un tiempo», añadió. Pero no fue la única vez que vivió una situación similar. La segunda vez que tuvo que hacer frente a un apuro económico la denomina como una «declive», no una «ruina», pero todo ello le enseñó a saber «cuál era mi valor». «Fue un gran palo, pero esta vez ya tenía diversificada mi carrera, mis empresas, mis giras, y la televisión», explicó.
