Qué películas ver este lunes en televisión: de una comedia con Sandra Bullock, Channing Tatum y Brad Pitt a un taquillazo de Scott Eastwood

Sara Bonillo Valencia Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:18 Comenta Compartir

Vivimos en la época dorada de las plataformas de streaming y en el consumo de cine y series desde la comodidad del sofá de casa. Pero uno de los inconvenientes de esta forma de ver televisión (Netflix, Amazon, Movistar +, Disney + o HBO Max, entre otras) es que se necesita una suscripción de pago.

Esto no es lo que ocurre en la Televisión Digital Terrestre (TDT), que ofrece una gran variedad de títulos del séptimo arte completamente gratis. En la oferta de este lunes, 8 de septiembre, podrás encontrar películas de lo más interesantes: desde una de acción con Sandra Bullock y Channing Tatum hasta un taquillazo de Scott Eastwood y Mel Gibson.

Estas son algunas de las películas que podrás ver en abierto por la TDT este lunes:

15.20 horas Be Mad La ciudad perdida

Dirección: Aaron Nee.

Reparto: Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt y Da'Vine Joy Randolph.

Sinopsis: Una escritora de novelas románticas se encuentra de gira para la promoción de su libro por todo el país. Acompañada del modelo que acapara la portada de su bestseller, la protagonista sufrirá un intento de secuestro, lo que les llevará a ambos a adentrarse en la selva para poder sobrevivir a este misterioso ataque.

22.45 horas La Sexta Instinto peligroso

Dirección: David Hackl.

Reparto: Scott Eastwood, Mel Gibson, Kevin Durand, Famke Janssen, Brock Morgan y Ryan Robbins.

Sinopsis: Dylan Forrester, un asesino a sueldo ya retirado, se dirige al funeral de su hermano en una isla remota cuando un grupo de mercenarios irrumpe la ceremonia reclamando una deuda. Con el apoyo del doctor Oberfeld, la agente del FBI Shaughnessy y el sheriff local, Dylan da inicio a una incansable búsqueda de venganza.

22.00 horas Be Mad Soldado universal: el día del juicio final

Dirección: John Hyams.

Reparto: Scott Adkins, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, Andrei Arlovski, Mariah Bonner, Rus Blackwell, Kristopher Van Varenberg y Audrey P. Scott.

Sinopsis: Luc Deveraux y sus hombres invaden el hogar de John, un Soldado Universal al que dejan moribundo tras una brutal paliza. Cuando despierta del coma, John promete vengarse de los criminales que destrozaron su vida.

22.55 horas FDF El ministerio de la guerra sucia

Dirección: Guy Ritchie.

Reparto: Henry Cavill, Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Eiza González, Babs Olusanmokun y Cary Elwes.

Sinopsis: El ejército británico recluta a un pequeño grupo de soldados de élite para atacar a los nazis detrás de las líneas enemigas durante la Segunda Guerra Mundial.