Netflix: Charlie Hunnam se transforma en Ed Gein, el asesino que inspiró 'Psicosis' y 'La matanza de Texas' La serie se estrenará en la plataforma de contenido en plena campaña de Halloween

Mar Georga Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:27 | Actualizado 01:49h.

El intérprete británico Charlie Hunnam, conocido por su papel en 'Hijos de la anarquía', ha sido el encargado de darle vida a Ed Gein, el terrorífico asesino en serie que conmocionó a la sociedad estadounidense de los años cincuenta. Esta serie basada en crímenes reales ('true crime'), cuyo título se erige bajo el nombre de 'Monstruo', presentará su tercera temporada el 3 de octubre en Netflix.

Tras el éxito mundial que cosecharon la primera y la segunda temporada de 'Monstruo', relatando los crímenes reales de Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez respectivamente, está previsto que esta tercera parte arrase entre el público. En este caso, la serie se sumergirá en la mente y vida de Ed Gein, quien ha servido como inspiración para Hollywood innumerables veces, logrando introducirse en la memoria cultural estadounidense.

Su historia estuvo marcada por la soledad, la psicosis y por una dependencia enfermiza hacia su madre. El caso de Ed Gein logró inspirar algunas de las películas y de los villanos más icónicos del cine de terror: Norman Bates en 'Psicosis' (1960) y Leatherface en 'La matanza de Texas' (1974), aquel monstruoso asesino con máscara de cuero y una motosierra. La serie de Netflix 'Monstruo' promete ofrecer un retrato realista de los traumas y de las estructuras de poder de su protagonista.