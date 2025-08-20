Llega a Netflix el 'true crime' sobre la asesina que conmocionó a un país entero La cuarta temporada de 'Monstruo', la serie sobre crímenes reales que arrasa en la plataforma y en la redes sociales se estrenará próximamente

Mar Georga Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:13 Comenta Compartir

La cuarta temporada de 'Monstruo', el 'true crime' viral de Netflix, narra la historia del asesinato a sangre fría que conmocionó a la sociedad estadounidense de finales del siglo XIX. Y no, no es aquel narrado por Truman Capote en su novela, sino el cometido por Lizzie Borden, la apodada como La Asesina del Hacha. Este caso acabó convirtiéndose en una leyenda no solo por su violencia -repleta de hachazos-, o por el parentesco entre la asesina y las víctimas -quienes eran su padre y madrastra-, sino por su ambigüedad, que dividió a la sociedad y a la Justicia en dos.

Mientras que en un primer juicio fue declarada culpable de asesinar a su propio padre y madrastra, un posterior juez la dejaría en libertad, considerándola a esta como una «mujer cristiana, toda una señora, igual que sus esposas y la mía, una mujer a la que consideramos incapaz de cometer un crimen». Gracias a este segundo veredicto, Lizzie Borden pudo cambiar su nombre, borrar su identidad y vivir el resto de su vida de manera apacible, para más tarde fallecer en el año 1927 por causas naturales y tras una tranquila vejez. No obstante, lejos de pasar desapercibido, el caso de La Asesina del Hacha se convirtió en un fenómeno mediático en Estados Unidos, inspirando películas, series de televisión, e incluso óperas-rock.

¿Qué ocurrió el día de los asesinatos?

Todo ocurrió en 1892 en Fall River, Massachusetts, cuando Andrew Borden y su esposa Abby aparecieron brutalmente asesinados a hachazos en su propio hogar. En un primer momento todas las sospechas recayeron en su hija Lizzie, debido a las conocidas idas y venidas que habían protagonizado años antes por cuestiones de herencia. Además, era sabido por todos que Lizzie Borden y su hermana detestaban a su madrastra, a quien veían como una mujer de origen humilde que había encandilado a su padre y que tenía provisto quedarse con toda sus propiedades. Por lo que ya habían protagonizado varios momentos tensos, como aquel en el que Lizzie quiso envenenar a sus padres cuando se enteró que este había acudido en secreto a poner algunas de sus propiedades a nombre de su mujer.

Esta serie de Netflix, lejos de romantizar a sus personajes, profundiza en los traumas, silencios y estructuras de poder que rodean a sus vidas. 'Monstruo' (en inglés 'Monster') se centra en relatar todos los detalles sobre los asesinatos a la par que esboza un retrato psicológico de sus protagonistas. La actriz estadounidense Ella Beatty, hija del oscarizado Warren Beatty y conocido por su papel de Clyde en 'Bonnie y Clyde' entre otras muchas obras, será la elegida para interpretar a la enigmática Lizzie. Por su parte, el elenco también contará con la participación de Rebecca Hall ('El Gran Truco'), encarnando a Abby Borden, y Vicky Krieps ('El Hilo Invisible'), quien dará vida a la criada Bridget Sullivan, testigo clave del crimen.

A pesar de que Netflix ya ha anunciado de qué tratará la cuarta temporada de este aclamado 'true crime', todavía no se ha estrenado la tercera temporada, que llegará en octubre de este año, por lo que todavía faltan meses para que esta historia vea la luz.