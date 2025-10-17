Qué películas ver hoy viernes en televisión: de dos taquillazos de Bruce Willis a un romántica con Richard Gere

A. Pedroche Viernes, 17 de octubre 2025, 00:00 Comenta Compartir

Cuando pensamos en una sala de cina visualizamos una gran pantalla, las butacas, las luces apagadas...Es una experiencia envolvente que hace que muchas personas, desde bien pequeñas además, queden encandiladas para siempre. Durante un par de horas somos capaces de olvidar el mundo de alrededor y centrarnos en una historia. Una que seguramente nos hará disfrutar. También puede que riamos, lloremos, removamos sentimientos que teníamos guardados e incluso que nos replanteeemos ideas que teníamos muy concebidas. Ahí reside la magia del séptimo arte. Sin embargo, si hacemos un ejercicio de honestidad, asumiremos que cada vez acudimos menos a ver los últimos estrenos de la taquilla y vemos más películas desde casa.

Esta tendencia comenzó a mediados de los 80 con la llegada de los videoclubs. Poco a poco todo el mundo se hizo con un reproductor de video. Ahora todo se ha multiplicado con las plataformas de streaming. En Netflix, Prime Video, Max o Disney+ encontramos una gran variedad de contenidos para disfrutar desde la comodidad del hogar. A cambio hay que pagar una tarifa mensual de entre 15 y 20 euros por cada servicio.

No todo el mundo puede permitirse este gasto fijo todos los meses. Lo cierto es que no es necesario desembolsar dinero para disfrutar de cine gratis. Los canales de la televisión en abierto (TDT) siguen emitiendo grandes películas para el disfrute de sus espectadores cada día. De cara a este viernes 17 de octubre, estos son algunos de los títulos más destacados:

BeMad 18.28 horas El primer caballero

Año: 1995

Dirección: Jerry Zucker

Reparto: Sean Connery, Richard Gere, Julia Ormond, Ben Cross, Liam Cunningham, Christopher Villiers, John Gielgud, Valentine Pelka, Ralph Ineson, Colin McCormack, Paul Kynman, Stuart Bunce

Sinopsis: Amor, honor, traición y pasión en el Reino de Camelot. Cuando Lady Ginebra contrae matrimonio con el rey Arturo, lo hace movida por dos razones: el respeto y la admiración que siente por él y la necesidad de que proteja su reino, Leonesse. Pero, cuando el destino lleva a Camelot al apuesto caballero Lanzarote, surge de inmediato el amor entre ellos, lo que sitúa a Ginebra ante un difícil dilema.

La 1 22.00 horas La jungla de cristal: la venganza

Año: 1995

Dirección: John McTiernan

Reparto: Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson, Graham Greene (II), Colleen Camp, Larry Bryggman, Anthony Peck, Sam Phillips, Nick Wyman, Kevin Chamberlin, Sharon Washington, Stephen Pearlman

Sinopsis: Un tal Simon siembra el pánico en las calles de Nueva York haciendo explotar una serie de bombas, y asegura que no dejará de hacerlo a menos que el agente John McClane acceda a jugar con él a un juego llamado «Simón dice». Con la ayuda de Zeus, un electricista de Harlem, el agente comienza una trepidante carrera para resolver las adivinanzas planteadas por el terrorista y, al mismo tiempo, para averiguar sus intenciones.

La 1 23.55 horas Armageddon

Año: 1998

Dirección: Michael Bay

Reparto: Bruce Willis, Ben Affleck, Billy Bob Thornton, Liv Tyler, Will Patton, Steve Buscemi, Owen Wilson, William Fichtner, Michael Clarke Duncan, Peter Stormare, Keith David, Jason Isaacs, Udo Kier, Chris Ellis, Grace Zabriskie, John Mahon

Sinopsis: Un asteroide del tamaño del estado de Tejas apunta directamente hacia la Tierra. Los expertos de la NASA tan sólo encuentran una posible solución: enviar a un equipo de astronautas al espacio para que destruya el meteorito antes de que colisione con nuestro planeta. Para ello recurren a Harry S. Stamper, el mayor experto en perforaciones petrolíferas, y a su cualificado equipo de perforadores, para que aterricen en la superficie del asteroide, lo perforen e introduzcan un dispositivo nuclear que al estallar consiga desviar su trayectoria y poder salvar el planeta, evitando así el Armageddon.

Otras películas para ver hoy

- 'Robin Hood, príncipe de los ladrones'. BeMad. 15.21 horas

- 'Sommersby'. BeMad. 20.59 horas

- 'El falsificador'. BeMad. 22.00 horas

- 'Motín a bordo'. TRECE. 22.25 horas

- '¡Ay, Carmela!'. La 2. 22.40 horas

- 'Speed: máxima potencia'. BeMad. 23.00 horas

