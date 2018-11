La emotiva despedida de Manolo de 'Pasapalabra' «Solo quería deciros que disfrutéis de la vida, que nunca se acaba, ni siquiera cuando morimos y que disfrutemos del ahora por encima de todo» LP Lunes, 19 noviembre 2018, 22:55

La pasada semana llego al corazón de todos con una emotiva confesión: la tragedia de su propia vida. Manolo, uno de los concursantes más entrañables de 'Pasapalabra' abandonó el pasado viernes el concurso de Telecinco tras varios programas cuajando una buena actuación y poniendo en apuros a Fran. El propio Christian Gálvez quiso despedirse de él como pocas veces lo ha hecho: «Más de 11 años y 3.077 programadas y nadie nos había robado el corazón tan pronto. En esta vida hay dos tipos de personas, las que reciben lecciones de vida y las que las dan. En tu caso eres las dos personas en una. Ojalá todo el mundo afronte la vida como tú: con una sonrisa. Si me lo permites, yo de mayor quiero ser como tú».

Manolo ha querido ahora dejar un bonito mensaje en vídeo a sus seguidores a través de las redes sociales de 'Pasapalabra':

«Hola y adiós, ya me despido tras pasar por aquí ocho o nueve programas. Me lo he pasado genial y me he sentido muy querido por todo el mundo aquí, por todas las personas que formáis parte de este programa desde el presentador hasta el guionista. He aprendido mucho con todos vosotros y la experiencia ha sido fabulosa y ya si ganas algo de dinero es increíble. Tengo que darle muchas gracias a Fran porque es una persona única y tiene un pedazo de corazón. Solo quería deciros que disfrutéis de la vida, que nunca se acaba, ni siquiera cuando morimos y que disfrutemos del ahora por encima de todo. Como esta tarde no nos la garantiza nadie tenemos que saber vivir en el momento presente y no preocuparnos de más. Saber que todo sigue, que todo está bien y que merece la pena seguir riendo y sonriendo. Me siento muy querido, gracias».