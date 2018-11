La actriz María Adánez la lía en 'Pasapalabra' y acaba llorando María Adánez. / Telecinco Sorprende a todos y se pone a llorar de la emoción LP Jueves, 15 noviembre 2018, 02:45

Otro momento genial en 'Pasapalabra'. Esta vez protagonizado por la actriz María Adánez, popular por su aparición en series como 'La que se avecina' o 'Amar es para siempre'. Le tocaba concursar en la prueba más difícil del programa y, para sorpresa de todos, ha acertado la posición que ocupaban en el panel los nombres de nueve cómicos españoles y ni ella misma se lo creía.

«¿Pero si estás llorando?», le ha dicho Christian Gálvez cuando se ha acercado a felicitarla. No era para menos, María concursaba contra Raúl Arévalo y Manolo en la prueba. Tras unos inicios titubeantes de los tres, María ha puesto la directa y ha localizado de carrerilla los nueve nombres.

«No lo sé, no sé lo que he hecho», María se abrazaba sorprendida a Manolo y Raúl. «Como si no hubiera sido yo», ha asegurado ante la felicitación de Christian.

Fran se queda otra vez a una respuesta de hacer historia

Y es que el programa de este miércoles ha estado lleno de emociones. Fran ha estado a punto de completar el rosco de 'Pasapalabra' una vez más. El asturiano no ha conseguido resolver el rosco completo, un fallo en la letra 's' (singar) ha acabado con sus posibilidades de ganar 1.272.000 euros.