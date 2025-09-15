Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía reduce al hombre que amenazaba con hacer explosionar varias bombonas en la Gran Vía de Madrid
Logo Patrocinio
Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra'. Antena 3

¿Quiénes son los nuevos invitados que llegan hoy a 'Pasapalabra'?

Una nueva tanda de famosos participará en als pruebas de los próximos tres programas

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:31

'Pasapalabra' quiere batir todos los récords establecidos en la historia del programa. Manu y Rosa ya se han convertido en la pareja más longeva que ha pisado el plató del concurso. El madrileño y la gallega mantienen una dura pugna por ver quien será el agraciado que conseguirá el bote millonario que otorga el programa. La cifra está situada en 2.116.000 euros. Los primeros invitados confirmados son Ana Álvarez e Iván Massagué.

Ana Álvarez

Ana Álvarez (55 años) es una actriz española, nacida en Cádiz, con una amplia trayectoria audiovisual en cine y televisión. Ha trabajado en más de cincuenta títulos de cine y televisión, así como en teatro. Algunos de los más destacados son 'Brujas', '¡Oh cielos!' o 'Mátame mucho'. Recientemente ha interpretado el papel de Gloria en 'La que se avecina'.

Ivan Massagué

Ivan Massagué (49 años) es un actor español natural de Barcelona que trabaja en cine, teatro y televisión. Realizó pequeños papeles en televisión hasta su participación en el tramo final de '7 Vidas'. Más adelante tuvo un papel en Narcos e interpretó a Burbuja en la serie de Antena 3 'El Barco'. Además, es el protagonista de la película original de Netflix, 'El Hoyo'.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4 María José Catalá recorre el Jardín del Turia junto a Las Provincias
  5. 5 Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria
  6. 6

    El misterio sobre la llamada de ocho minutos de Polo durante el Cecopi
  7. 7 El autor material del tiroteo de Alfafar se entrega en la Comandancia
  8. 8 Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra
  9. 9 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
  10. 10

    Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¿Quiénes son los nuevos invitados que llegan hoy a 'Pasapalabra'?

¿Quiénes son los nuevos invitados que llegan hoy a &#039;Pasapalabra&#039;?