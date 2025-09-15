¿Quiénes son los nuevos invitados que llegan hoy a 'Pasapalabra'?
Una nueva tanda de famosos participará en als pruebas de los próximos tres programas
Mario Lahoz
Valencia
Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:31
'Pasapalabra' quiere batir todos los récords establecidos en la historia del programa. Manu y Rosa ya se han convertido en la pareja más longeva que ha pisado el plató del concurso. El madrileño y la gallega mantienen una dura pugna por ver quien será el agraciado que conseguirá el bote millonario que otorga el programa. La cifra está situada en 2.116.000 euros. Los primeros invitados confirmados son Ana Álvarez e Iván Massagué.
Ana Álvarez
Ana Álvarez en su programa faborito. A pasarlo genial en #Pasapalabra.🙌— Pasapalabra (@PasapalabraA3) September 15, 2025
Esta tarde a partir de las 20:00 en @antena3com. pic.twitter.com/RM0totxZKy
Ana Álvarez (55 años) es una actriz española, nacida en Cádiz, con una amplia trayectoria audiovisual en cine y televisión. Ha trabajado en más de cincuenta títulos de cine y televisión, así como en teatro. Algunos de los más destacados son 'Brujas', '¡Oh cielos!' o 'Mátame mucho'. Recientemente ha interpretado el papel de Gloria en 'La que se avecina'.
Ivan Massagué
Iván Massagué echaba mucho de menos #Pasapalabra, la última vez fue Antes de Manu, nuestra nueva forma de medir el tiempo. 😂😂😂— Pasapalabra (@PasapalabraA3) September 15, 2025
Esta tarde a partir de las 20:00 en @antena3com. pic.twitter.com/lPwdfTUIxM
Ivan Massagué (49 años) es un actor español natural de Barcelona que trabaja en cine, teatro y televisión. Realizó pequeños papeles en televisión hasta su participación en el tramo final de '7 Vidas'. Más adelante tuvo un papel en Narcos e interpretó a Burbuja en la serie de Antena 3 'El Barco'. Además, es el protagonista de la película original de Netflix, 'El Hoyo'.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.