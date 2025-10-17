Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Localizan con vida a un hombre que llevaba varios días herido e inconsciente en su domicilio en Valencia
Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra'. Antena 3

¿Quiénes son los nuevos invitados de hoy en 'Pasapalabra'?

Cuatro nuevas caras conocidas se convierten en participantes del concurso los próximos tres días

M. Lahoz

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:09

'Pasapalabra' vive un momento excepcional. El concurso de Antena 3 no para de batir sus propios récords. Sin ir más lejos, Manu Pascual se ha convertido en el concursante con más programas de la historia, superando la marca de Orestes Barbero. El duelo que mantienen el madrileño y Rosa tiene a los espectadores pegados a la pantalla, expectantes por conocer quien será el afortunado en conseguir el bote millonario que otorga el programa. Un bote que asciende ya a los 2.266.000 euros.

Este viernes, un nuevo grupo de celebridades se une a la mesa presidida por Roberto Leal para vivir la experiencia del concurso y ayudar en todo lo posible a los verdaderos protagonistas. Los primeros invitados confirmados son Elisa Matilla, Cristina Gallego y Goyo Jiménez.

Elisa Matilla

Elisa Matilla (59 años) es una actriz española natural de Madrid. Formada en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla, ha participado en películas del panorama nacional como 'El maestro de esgrima' o 'Km.0'. Además, tambien ha trabajado en series como 'El comisario' o 'Tierra de lobos'.

Cristina Gallego

Cristina Gallego es una actriz española natural de Cáceres. Tiene un largo currículum tanto en obras teatrales, como en largometrajes y series de televisión. Sus últimos proyectos cinematográficos han sido 'Vacaciones de verano' y 'Me he hecho viral'. Actualmente, trabaja como colaboradora en 'El Intermedio' de La Sexta.

Goyo Jiménez

Nacido en Melilla pero criado en Albacete, Goyo Jiménez (55 años) es un humorista, actor, presentador, guionista, productor y director español, conocido por colaborar en diferentes programas de televisión pero, sobre todo, gracias a su faceta como cómico, más concretamente como monologuista.

