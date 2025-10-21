'MasterChef Celebrity' se despide de uno de los concursantes más queridos El formato culinario más famoso de la televisión vive su octava semana con nueva eliminación

La octava semana de competición de 'MasterChef Celebrity 10' arrancó con los nervios a flor de piel. Para que se relajaran, el jurado les brindó la oportunidad de bailar al ritmo de la música y adivinar una serie de canciones. El mejor con la prueba obtuvo el delantal dorado. La dinámica era sencilla: acertar una serie de canciones asociadas a los ingredientes del plato que debían preparar.

La música y la cocina comparten más de lo que parece. Las dos son expresiones artísticas que invitan a crear y a experimentar. El DJ residente de las cocinas de 'MasterChef Celebrity', el miembro del jurado Pepe, más conocido como DJ P, pinchó algunos de los temas que han marcado un antes y un después en la historia de la música. Los ganadores de la sexta edición de 'MasterChef Celebrity', Juanma Castaño y Miki Nadal, también bailaron al son de la música.

Durante la prueba, los peores terminaron siendo Torito y la Mala Rodríguez. En el lado opuesto, Juanjo, Miguel y José Manuel fueron los mejores de la prueba, aunque finalmente el delantal dorado se lo llevaría Parada.

La prueba de exteriores tuvo lugar en el Centro Policial de Canillas, en Madrid, donde los equipos rindieron un homenaje a la Policía Nacional con un menú de los chefs Oswaldo y Bruno González. Por último, para salvarse de la expulsión, hubo una versión de vanguardia del plato combinado. También asistieron a este reconocimiento al cuerpo policial Saúl Craviotto, ganador de 'MasterChef Celebrity 2' e Ismael, el GEO finalista de 'MasterChef 12+1'.

José Manuel Parada y Soraya lideraron cada uno de los equipos que cocinaron los diferentes platos para esta prueba. El primero de ellos eligió los platos azules: ñoquis y solomillo. Mientras que la segunda y su equipo cocinaron la corvina y tres leches de orujo. Finalmente el equipo ganador fue el azul, por lo que los nominados para la jornada fueron Soraya, Valeria, Juanjo y Mariló Montero.

En la prueba de eliminación, los delantales negros actualizaron el plato combinado. Nació en 1936, en plena Guerra Civil, para burlar las restricciones del Día del plato único, pero su auténtico boom fue en la década de los 60 con el auge del turismo.

Las chefs con Estrella Michelín Lydia del Olmo y Begoña Rodrigo; la creadora de contenido en redes sociales Paufeel; y la ganadora de 'MasterChef 10' María Lo demostraron que se puede hacer vanguardia con este plato emblemático de la cocina popular en bares de carretera.

Finalmente, el expulsado en el programa de hoy fue Soraya Arnelas. Valeria Ros continúa su aventura en el formato culinario y se salva sobre la bocina.