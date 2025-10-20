'L'Alqueria Blanca' se despide: así acaba el último capítulo de la serie de À Punt La producción dice adiós 18 años y 481 capítulos tras su estreno en la radiotelevisión pública valenciana

Tamara Villena Valencia Lunes, 20 de octubre 2025, 00:32 Comenta Compartir

Todo llega y el final de 'L'Alqueria Blanca' no iba a ser menos. La serie se despide 18 años después de su estreno en la radiotelevisión pública valenciana, con 481 capítulos a sus espaldas. Una de las producciones más queridas y seguidas por los valencianos dice adiós tras casi dos décadas en antena y un gran número de fieles seguidores que han seguido temporada tras temporada la vida en l'Alcoià de los años 60, en un viaje a las raíces valencianas de en un pueblo de interior.

Los Falcó y los Pedreguer, las dos familias más conocidas y diferentes del lugar, llevan años acompañando a los espectadores valencianos con sus historias, idas y venidas en las que hemos visto de todo: envidia, celos, escándalos y romances marcados por la diferencia de clases en un entorno rural y muy valenciano.

Con sus 17 temporadas, 'L'Alqueira Blanca' ha conseguido convertirse en la serie más longeva y popular de la televisión pública valenciana, llegando a conseguir cuotas de audiencia por encima del 25%. Ahora, las aventuras de Dora, el Tio Pep, Tonet, Sento, Blanca, Jaume, Asun, Raquel, Diego, Robert, Annitín llegan a su fin y se despiden de la pequeña pantalla, dejando personajes inolvidables para los valencianos.

Tras una última temporada en la que la serie ha querido despedirse a lo grande, con un recorrido por su universo y un capítulo dedicado a cada personaje y trama, la despedida llegaba este domingo con la boda más esperada, con permiso de la de Tonet: la de Marta y Félix, que por fin han conseguido llegar al altar.