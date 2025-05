Letra y vídeo de 'Kiss Kiss Goodbye', la canción de Chequia en Eurovisión 2025

Marta Palacios Valencia Jueves, 15 de mayo 2025, 19:46 Comenta Compartir

'Eurovisión 2025' arranca el próximo 13 de mayo con su primera semifinal, y a ella se seguirán una segunda el 15 de mayo y la gran final, que se celebrará el sábado 17 de mayo. En esta edición, el certamen musical tendrá lugar en la ciudad suiza de Basilea, donde se darán cita un total de 38 países en su 'lucha' por el codiciado micrófono de cristal.

Entre los candidatos está Chequia, que este año estará representada por el cantante Adonxs y su tema 'Kiss Kiss Goodbye', un tema que tendrá que defender sobre el escenario del St. Jakobshalle en la segunda semifinal. La canción, compuesta por el propio Adonxs junto con Adriano Lopes da Silva y Michaela Charvátová, habla de besos y despedidas, de pasión sin control y del choque de dos fuerzas incapaces de convivir sin la otra. El artista tomará el testigo de Aiko, representante en Malmö 2024.

Letra de 'Kiss Kiss Goodbye'

Blow me a kiss goodbye

Don't want my tears to dry

One kiss of love, one kiss of desperation

In a moment two of us can lie

There's no other place to hide

Only one survives when the night arrives

Will you be my ride or die?

You

You seemed so holy

It almost fooled me

Truly

When you said you love me

It almost moved me

Kiss kiss goodbye

Kiss kiss goodbye

Now keep your half apologies

Drunken apathy

Over and over again

Kiss kiss

Caught in emotion, wearing me out

Tainted devotion, heart on the ground

Only one survives when the night arrives

Will you be my ride or die?

Tell me why is that?

You

You seemed so holy

It almost fooled me

Truly

When you said you loved me

It almost moved me

Kiss kiss goodbye

Kiss kiss goodbye

Now keep your half apologies

Drunken apathy

Over and over again

You-oo-oo…

Don't give me half apologies

Drunken apathy

Over and over agаin

Kiss kisѕ

El país checo debutó en el Festival de la Canción de Helsinki 2007 con el grupo de rock Kabát y su tema 'Malá dáma'. Los abanderados sobre suelo finlandés no lograron clasificarse para la final de Helsinki. En las dos siguientes ediciones, Belgrado 2008 con Tereza Kerndlová y Moscú 2009 con Gipsy.cz, Chequia tampoco consiguió su billete para la final del certamen eurovisivo, por lo que decidieron retirarse entre los años 2010 y 2014.

Tras seis años de ausencia, reaparecieron para la 40ª edición que acogió la ciudad de Viena 2015 con la balada 'Hope never dies', interpretada por Marta Jandová y Václav Noid Bárta. En esta ocasión, Chequia tampoco consiguió clasificarse para la final de Eurovisión. Pero, por fin, la mala racha se rompió en Lisboa 2018 con Mikolas Josef que revolucionó Europa con su 'Lie to me' logrando la sexta (y mejor) posición del país en el concurso. En Tel Aviv 2019 repitieron la hazaña gracias a la banda Lake Malawi y su tema 'Friend of a Friend', que acabaron finalizando en un undécimo puesto.

La última mejor posición de este país en el Festival fue en la edición de Liverpool 2023. Chequia fue abanderada por el grupo de chicas Vesna con la canción 'My Sister's Crown', cantando en checo, inglés, ucraniano y búlgaro, ganadoras del ESCZ 2023. Tras finalizar en la cuarta posición en la Primera Semifinal sobre suelo inglés, donde compitieron contra Käärijä (Finlandia), Loreen (Suecia) y Noa Kirel (Israel), las representantes checas finalizaron en décima posición tras la recepción de 129 puntos.

El año pasado, Chequia fue abanderado por la artista Aiko con la canción 'Pedestal'. En la ciudad sueca, la artista quedó en el puesto 11º.

Temas

Eurovisión