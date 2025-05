Letra y vídeo de 'Freedom', la canción de Georgia en Eurovisión 2025

A. Pedroche Jueves, 15 de mayo 2025, 19:42 Comenta Compartir

Georgia es un país que no tiene un amplio bagaje en Eurovisión. Debutó en 2007 y ha estado presente en 12 ediciones. Su mejor clasificación ha sido un noveno puesto. Lo ha logrado en dos ocasiones. Con Sopho Nizharadze y su tema «Shine» en 2010 y Eldrine, que interpretó 'One more day' en Düsseldorf en 2011. El año pasado el país confió en Nutsa Buzaladze con la canción 'Firefighter'. La artista pasó en octavo puesto en su semifinal. Ya en la Gran Final, Georgia finalizó en el puesto 21 con un total de 34 puntos.

Este año traen una apuesta fuerte. Mariam Shengelia ha sido elegida internamente por la televisión pública georgiana para representar al país caucásico en la 69ª edición del festival. Esta joven saltó a la fama en 2018 tras participar en Factor X Georgia. Su voz única y su gran expresividad la hicieron destacar. Siguió peleando por su sueño y decidió concursar en 'The Voice Georgia'.

En 2020 estuvo a punto de representar a Georgia en Eurovisión siendo corista de Tornike Kipiani. Sin embargo, el coronavirus obligó a cancelar el festival. Ahora, en Basilea, está preparada para dejar su huella con el tema 'Freedom'. Es una oda al amor y la libertad mencionando a la patria a través de elementos de la naturaleza.

Letra de 'Freedom'

(Mze, tsa)

Tavisupleba

(Ani da bani, gani da doni

Krebian ts'lebi, gadian droni

Eni da vini, zeni da tani

Arasdros davtmot es tsa da mtani)

Rogorts balakhis surneli

Tsis nami, ts'q'aro ank'ara

Tavisuplebis ts'q'urvili

Samshoblom gulit at'ara

Da rogorts mk'erdshi es guli

Tavisupleba chemshia

Da rogorts chveni sitsotskhle

Samshoblo ertadertia

Es mze atbobs da anatebs gzebs

Samshoblos mtebsa da zghvebs

Imedit gavq'vebit gzebs

Da, lurji da ughrublo tsa

Mshvidi da mghelvare zghva

Ar minda simdidre skhva

Freedom is a heaven's gift we share

Freedom is a human wealth to care

Freedom is a mountain spring for share, people

Let it be here and there everywhere

I'm living my life with my smile

Kindness resists of my style

Freedom that makes life so mild

My home, my sweet apparel a song

Meadows and mountains to roam

This is my wealth and my throne

Zetsa, taviѕupleba, ani da bаni

Temas

Eurovisión