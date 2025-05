Letra y vídeo de 'Deslocado', la canción de Portugal en Eurovisión 2025

A. Pedroche Martes, 13 de mayo 2025, 16:44 Comenta Compartir

Portugal tiene canción para Eurovisión 2025. Se trata del tema 'Deslocado' del grupo NAPA, ganadores del Festival de la Cançao 2025. Esta banda de Madeira formada por João Guilherme Gomes (voz y guitarra), Francisco Sousa (guitarra), João Rodrigues (batería), Diogo Góis (bajo) y João Lourenço Gomes (piano) sorprendió al público luso ya que no eran uno de los favoritos. Quizá la clave estuvo en la desagarradora historia que cuenta la canción. 'Deslocado' está inspirado en una vivencia real del cantante, João Guilherme. Tuvo que dejar la vida que llevaba en su isla natal para empezar una nueva vida en el continente.

NAPA toma el relevo de Iolanda, quien representó a Portugal en Malmö 2024 con «Grito». Al igual que Mimicat, Maro y The Black Mamba, la artista lusa logró llevar a su país a la Gran Final de Eurovisión. Allí, su balada le valió un nuevo Top 10 para Portugal, sumando 152 puntos

Letra en portugués

Conto os dias para mim Com a mala arrumada Já quase não cabia A saudade acumulada do azul, vejo o jardim Mesmo por trás da asa Mãe olha à janela Que eu 'tou a chegar a casa Que eu 'tou a chegar a casa Que eu 'tou a chegar a casa

Cuento los días para mí Con la maleta hecha Ya casi no encajaba El anhelo acumulado Desde el azul veo el jardín. Incluso detrás del ala Madre mira por la ventana que voy a volver a casa que voy a volver a casa que voy a volver a casa

Que eu 'tou a chegar a casa

que voy a volver a casa

Por mais que possa parecer Eu nunca vou pertencer àquela cidade O mar de gente, o Sol diferente O monte de betão não me provoca nada Não me convoca casa

Por mucho que parezca Nunca perteneceré a esa ciudad. El mar de gente, el Sol diferente El montón de hormigón no me molesta en absoluto. No me llames a casa

Porque eu vim de longe Eu vim do meio do mar Do coração do oceano Eu tenho a minha vida inteira O meu caminho eu faço a pensar em regressar À minha casa, é ilha, paz, Madeira Se eu te explicar, palavra a palavra Nunca vais entender a dor que me cala A solidão que assombra a orelha partida Carrego o sossego de poder voltar

porque vine de lejos yo vine del medio del mar Desde el corazón del océano tengo toda mi vida Hago mi camino pensando en regresar Mi hogar es la isla, la paz, Madeira. Si te lo explico, palabra por palabra Nunca entenderás el dolor que me silencia. La soledad que acecha al oído roto llevo la paz de poder volver

Mãe olha à janela que eu 'tou a chegar

Mamá mira por la ventana y ya voy.

Por mais que possa parecer Eu nunca vou pertencer àquela cidade O mar de gente, o Sol diferente O monte de betão não me provoca nada Não me convo' ah ah ah ah ah ahh uh uh uh

Por mucho que parezca Nunca perteneceré a esa ciudad. El mar de gente, el Sol diferente El montón de hormigón no me molesta en absoluto. No me gusto' ah ah ah ah ah ahh uh uh uh

O mar de gente, o Sol diferente O monte de betão não me provoca nada Não me convoca casa

El mar de gente, el Sol diferente El montón de hormigón no me molesta en absoluto. No me llames a casa

La historia de la banda

Como otras grandes agrupaciones, la banda nació en un sótano. Estos cinco amigos forjaron su identidad musical inspirados por Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, The Beatles, Caetano Veloso y Tom Jobim. Pese auqe comenzaron cantando en inglés, después decidieron adoptar el portugués como lengua artística.

Su evolución los llevó a lanzar Senso Comum en 2019, un álbum con melodías pegadizas y un estilo melancólico que conquistó a Portugal. En 2023, con Logo Se Vê, exploraron estructuras más complejas sin perder su esencia. El año pasado marcó un punto de inflexión con su primera gira nacional, agotando entradas en clubes, teatros y festivales. Ahora, trabajan en nuevos temas bajo la producción de GOIAS, conocidos por su éxito con Afro Fado de Slow.

Dos días después de su triunfo, NAPA visitó el programa A Nossa Tarde, presentado por Tânia Ribas. La banda abrió el programa con una emotiva versión acústica de «Deslocado» y luego habló sobre lo que significa representar a Portugal en Eurovisión: «Será un enorme honor representar a nuestro país. Gracias de corazón a todos los que nos apoyaron». Aprovecharon su paso por televisión para dar visibilidad a Madeira y al talento musical del archipiélago. Además, compartieron con la audiencia portuguesa el significado de algunas de las palabras más comunes del dialecto madeirense.

