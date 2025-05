Letra y vídeo de 'Baller', la canción de Alemania para Eurovisión 2025

Mario Lahoz Sábado, 17 de mayo 2025, 16:52 Comenta Compartir

Suiza es el país elegido para acoger el Festival de Eurovisión 2025. El país helvético consiguió ganar la pasada edición gracias a Nemo y su gran actuación. Basilea y el estadio St. Jakobshell son los escogidos para que 37 países realicen sus actuaciones en busca del ansiado micrófono de cristal. Abor y Tynna son los representantes de Alemania.

Dos hermanos con profundas raíces musicales. Crecieron en una familia dedicada a la música, con un padre violonchelista en la Orquesta Filarmónica de Viena. Su estilo va más allá de lo tradicional. Han sabido fusionar su formación clásica con sonidos electrónicos, logrando un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo.

Letra y vídeo de 'Baller'

Los hermanos toman el relevo de Isaak que logró un 12º puesto con 117 puntos, el mejor resultado del país desde 2018. El país teutón forma parte del conocido 'Big Six' y actuará directamente en la final del 17 de mayo. Las apuestas colocan a 'Baller' en la 21ª posición de la final.

Letra en alemán:

Ich ballalalalalalaler Löcher in die Nacht

Sterne fallalalalen und knallen auf mein Dach

Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh', aber

Ich komm' nie wieder, egal was du mir sagst

Ich ballalalalalalaler Löcher in die Nacht

Sterne fallalalalen und knallen auf mein Dach

Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh', aber

Ich komm' nie wieder, egal was du mir sagst

Kreidesilhouetten auf dem Trottoir

Zwischen uns ein Tatort, wie bei CSI

Hast «Baby tut mir leid» gesagt, zum ersten Mal

Hätt' wisen sollen, dass das das Ende von uns war

Du setzt ein' Punkt nach dem Satz

Als hättest du mich nie gekkant

Also wechsle ich Parfums

Und kauf' mir neues Gewand

Ich krieg' wieder diesen Drang

Ich will den Weltuntergang

Hah ich glaub' das wars

I shoot for the stars

Ich ballalalalalalaler Löcher in die Nacht

Sterne fallalalalen und knallen auf mein Dach

Es tut noch bisschen wen, wenn ich dich wiederseh', aber

Ich komm' nie wieder, egal was du mir sagst

Ich ballalalalalalaler Löcher in die Nacht

Sterne fallalalalen und knallen auf mein Dach

Es tut noch bisschen wen, wenn ich dich wiederseh', aber

Ich komm' nie wieder, egal was du mir sagst

Letra en español:

Disparo y hago agujeros a la noche

Las estrellas caen sobre mi tejado

Todavía duele un poco cuando te vuelvo a ver

Pero no voy a volver, no importa lo que me digas

Disparo y hago agujeros a la noche

Las estrellas caen sobre mi tejado

Todavía duele un poco cunado te vuelvo a ver

Pero no voy a volver, no importa lo que me digas

Las siluetas de tiza en las aceras

Entre nosotros hay una escena como un crimen de CSI

Dijiste «lo siento» por primera vez

Tenía que haberme dado cuenta de que esto era nuestro fin

Pones un punto al final de cada frase, como si nunca me hubieras conocido

Yo cambio mi perfume y me compro un nuevo vestido

Siento de nuevo esta necesidad, quiero llegar al fin del mundo

Creo que de eso se trata, apuntaré a las estrellas.

Disparo y hago agujeros a la noche

Las estrellas caen sobre mi tejado

Todavía duele un poco cuando te vuelvo a ver

Pero no voy a volver, no importa lo que me digas

Disparo y hago agujeros a la noche

Las estrellas caen sobre mi tejado

Todavía duele un poco cuando te vuelvo a ver

Pero no voy a volver, no me importa lo que me digas

Veo cómo se reflejan las estrellas en mi piel, como purpurina

He aprendido que lo que no me mata me hace más chic

¿Todavía pararías una bala por mí?

Porque tu arma está ahora en mis manos.

Pongo un punto y final a la frase, como si nunca te hubiera conocido

Y entonces cambio mi perfume y me compro un nuevo vestido

Siento de nuevo esta necesidad, quiero llegar al fin del mundo

Creo que de eso se trata, apuntaré a las estrellas.

Disparo y hago agujeros a la noche

Las estrellas caen sobre mi tejado

Todavía duele un poco cuando te vuelvo a ver

Pero no voy a volver, no me importa lo que me digas

Disparo y hago agujeros a la noche

Las estrellas caen sobre mi tejado

Todavía duele un poco cuando te vuelvo a ver

Pero no voy a volver, no me importa lo que me digas

