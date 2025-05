Letra y vídeo de 'Asteromáta', la canción de Grecia en Eurovisión 2025 que habla de los inmigrantes

A. Pedroche Jueves, 15 de mayo 2025, 19:44 Comenta Compartir

Esta edición de Eurovisión es muy especial para Grecia. Se cumplen 20 años de su última y única victoria en el festival. Era el año 2005 y Helena Paparizou se alzó con la victoria gracias a su tema 'My Number One'. Ahora su testigo lo ha recogido una joven de 22 años: Klavdia. Ambas coincidieron hace seis años en el programa de televisión 'La Voz'. Klavdia era un joven participante que llegó hasta la final y Helena una de los 'coaches'. Su talento se trasladó hasta las redes sociales donde acumula cientos de miles de seguidores. Cuelga covers de famosos temas y ha conseguido mucha notoriedad.

Klavdia ya ha grabado sus propios temas. Algunos como 'Haramata' y 'Vasanizomai' le valieron el premio a Mejor Artista Revelación en los Super Music Awards de Chipre en 2023, mientras que 'Lonely Heart' se convirtió en su primer número uno en la lista Shazam Discovery. A Eurovisión llevará 'Asteromáta'. Logró la victoria con 44 puntos en la votación combinada de jurado y público, superando por la mínima a la gran favorita, Evangelia, que sumó 42.

El tema habla habla del nexo entre los migrantes y su tierra de origen, poniendo especial énfasis en la experiencia de los griegos. Es un dialogo entre una madre y el hijo que ha perdido. Así es como Klavdia narra la problemática de los refugiados en otros países.

Letra de la canción

Astéri mu

Astéri mu

Glikiá mu mána min mu kles

Mávra ke an su forúne

To xéthoro to sóma mu

Flóges den to nikúne

Ta chelidónia tis fotiás

Thálases ke an pernúne

Tu rizomú ta chómata

Poté den lismonúne

Asteromáta mou mikrí

Gíre na se filíso

Sta ágia su ta dákria

Ta chíli mu na svíso

Asteromáta mu mikrí

Gíre mu na se piáso

Ta xechasména mu fterá

Sterná na xapostáso

Ah astéri mu, tzivaéri mu

Glikiá mou mána min mu kles

Karávi ine i zoí mu

Pu psáchni gia ton girismó

Agéra to paní mu

Asteromáta mu mikrí

Gíre mu na se piáso

Ta xechasména mu fterá

Sterná na xapostáso

Ah astéri mu, tzivaéri mu

Ah astéri mu, tzivaéri mu

Astéri mu

