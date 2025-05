Letra en español de la polémica canción de Estonia en Eurovisión 2025: 'Espresso Macchiato'

Andoni Torres Valencia Sábado, 17 de mayo 2025, 14:25 | Actualizado 14:45h. Comenta Compartir

No hay festival de Eurovisón sin una polémica o varias. A la tradicional controversia por la participación de Israel en el festival se une este año la canción de Estonia, que ha levantado una polvareda en Italia, donde la consideran ofensiva.

Estonia actuará en la tercera posición de la gran final con su representante, el popular rapero Tommy Cash, y su tema 'Espresso Macchiato', una divertida canción en inglés e italiano, que se ha hecho viral. El tema habla de la cultura del café y de la mafia.

La irreverencia de Tommy Cash le ha valido críticas feroces desde Italia, donde la asociación de consumidores Codacons ha pedido a la Unión Europea de Radiodifusión que prohíba su tema 'Espresso Macchiato' por abusar de los estereotipos del café y la pasta pero, sobre todo, de la mafia y la ostentación del lujo.

Esta es la letra de 'Espresso Macchiato' traducida al castellano:

Letra y vídeo de 'Espresso Macchiato'

Letra en español:

Mi amor

Mi amor

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favor

Por favor

Un espresso macchiato caliente

Mi amor

Mi amor

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favor

Por favor

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Hola bella soy Tomaso

Adicto al tabaco

Me gusta mi café, muy importante

No hay tiempo para hablar, perdona

Mis días son ocupados

Y tengo este pequeño restaurante

Tal vez la vida te dé limones

Cuando bailes con los demonios

No estrés, no estrés

No hace falta estar deprimido

Mi amor

Mi amor

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favor

Por favor

Espresso macchiato corneo

Mi amor

Mi amor

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favor

Por favor

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Me gusta viajar en privado

Con 24 quilates

Y mi casa

Grandiosa

Mi dinero numeroso

Trabajo sin descanso

Y por eso sudo como un mafioso

La vida es como un espagueti

Es duro hasta que lo haces

No estrés, no estrés

Va a ser espresso

Mi amor

Mi amor

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favor

Por favor

Espresso macchiato

Espresso macchiato

La la la…

Espresso macchiato

Espresѕo macchiаto

Letra en italiano e inglés:

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Ciao bella I'm Tomaso

Addicted to tobacco

I like my coffee very importante

No time to talk miscusi

My days are very busy

Cos i own this little ristorante

Life may give you lemons

When dancing with the demons

No stresso no stresso

No need to be depresso

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Mi like to fly privati

With 24 carati

Also mi casa very

Grandioso

Mi money numeroso

I work around the clocko

It keeps me sweating like a mafioso

Life is like spaghetti

It's hard until you make it

No stresso no stresso

It's gonna be espresso

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

La la la…

Espresso macchiato

Espresѕo macchiаto

Temas

Mafia

Eurovisión

Estonia