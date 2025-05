Comunicado de RTVE tras el resultado de Melody en Eurovisión

Andoni Torres Valencia Domingo, 18 de mayo 2025, 16:39 | Actualizado 17:12h. Comenta Compartir

El decepcionante resultado de Melody en la final de Eurovisión (acabó en el puesto 24) ha tenido consecuencias inmediatas. La cantante ha decidido suspender su agenda de forma momentánea y RTVE ha emitido este domingo un comunicado público ante las dudas que ha generado -otra vez- la forma de votar en el festival.

Radio Televisión Española anuncia que va a solicitar a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival de Eurovisión, que se abra un debate sobre el televoto en el certamen para valorar si la forma en que se hace es la más adecuada.

Varios países también van a hacer la misma petición, al considerar que el televoto está afectado por los conflictos bélicos que se producen actualmente y que pueden hacer que el festival pierda su esencia cultural.

Además, la delegación española pide saber cómo se ha distribuido el voto español; es decir, cuántos votos recibió cada país en España. Ahora mismo, solo puede conocerse la cantidad de votos que ha habido y cómo se han hecho.

Durante la primera semifinal, el televoto de España estuvo formado por 774 llamadas, 2.377 SMS y 11.310 votos online. Unas cifras que aumentaron sustancialmente en la final: 7.283 llamadas, 23.840 SMS y 111.565 votos online. Esto se tradujo en 12 puntos a Israel; 10 a Ucrania; 8 a Polonia; 7 a Estonia, 6 a Finlandia; 5 a Suecia, 4 a Austria; 3 a Albania; 2 a Noruega, y 1 Francia.

Las diez canciones que más votos obtienen son a las que se les dan los puntos, el resto obtiene 0.

Durante las semifinales, donde no hay jurado, los ganadores fueron Ucrania e Israel. En la primera, los ucranianos recibieron 137 votos, seguidos de Albania, con 122, y Países Bajos, con 121. En la segunda lideraron Israel, con 203 votos; Letonia, con 130; y Finlandia, con 115.

No es la primera vez que hay baile de posiciones entre los votos del jurado y del público. Este sábado, Suiza fue la segunda más votada por el jurado, con 214 votos, pero recibió un cero del televoto. Al contrario ocurrió con Israel, cuya representante Yuval Raphael y su balada 'New Day Will Rise' recibieron la puntuación más alta de los espectadores, 297. Un total de trece países le dieron su 12, entre ellos Bélgica y España. Esto, unido al voto del jurado, 60, le otorgó la segunda posición con 357 puntos.

El ganador, el representante de Austria, JJ con el tema 'Wasted Love', obtuvo 178 puntos del público y 258 del jurado. El tercer puesto fue para Estonia por el tema 'Espresso Macchiato' de Tommy Cash, que recibió 258 puntos del televoto. Los jurados profesionales, por su parte, le otorgaron 98 puntos.