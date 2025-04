Quién es quién en 'FoQ': La nueva generación', la serie que estrena hoy Antena 3

J.Zarco Miércoles, 9 de abril 2025, 19:46 Comenta Compartir

Antena 3 estrena este miércoles 'Física o Química: La nueva generación', la renovada versión de la mítica serie española en la que participaron rostros muy conocidos del cine y la televisión en la actualidad como Maxi Iglesias, Úrsula Corberó, Andrea Duro o Ana Millán.

Después de 14 años las puertas del Zurbarán se vuelven a abrir con alumnos y profesores totalmente distintos. Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena, Miguel Fernández, Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño y Rocky dan vida a esta nueva generación de estudiantes, que se completa con Stephanie Gil, Adriana Hormigos, Enzo Campero, Aarón Ayuso y Ana Andrés.

Israel Elejalde, Itziar Miranda, Silma López, Cuca Escribano, Alex Sie y Nany Tovar dan vida a los profesores del colegio Zurbarán son los profesores del popular colegio.

Quién es quién en la serie

Biel Antón es Pelayo, que interpreta a un personaje pijo que sale con Carlota (María Bernardeau), la chica más guapa y con más seguidores del colegio. Ella por el momento no quiere tener sexo con él, pero con su insistencia lo termina logrando.

María Bernardeau, hija de Ana Duato y hermana de Miguel Bernardeau. Como explicábamos, la consideran la más guapa del colegio y es influencer. Sin embargo, descubrirá que en la vida real no cuenta con tantos followers como en las redes sociales.

Rocío Velayos es Asia, una chica con carácter, de las que no se callan. Siempre ha hecho lo que ha querido sin que le importe la opinión de los demás pero todos la insultarán cuando descubran que ha hecho un trío con Koldo (Kiko Bena) y Jon (Miguel Fernández).

Kiko Bena da vida a Koldo, un chaval de barrio que se le conoce como MDLR, 'Mec de la Rue', una expresión francesa que significa 'chico de la calle'. Siempre va en chándal y tiene una relación con Asia en la que también está metido Jon, aunque se niega a admitir lo que siente por ellos.

Miguel Fernández es Jon, el repetidor. No ha tenido una vida sencilla ya que su padre nunca está en casa y su madre no le ha hecho mucho caso. Es alguien de mente abierta al que no le importa lo que diga la gente.

Esther Mejorada es Iria, empollona y fan K-Pop y el rollo otaku. Está marginada en el colegio junto a Bárbara (Julia Camus). Es virgen y se siente pringada por ello, por lo que decide acostarse con Jeremy (Santiago Garzoli), aunque a él le gusta Bárbara.

Santiago Garzozi es Jeremy, cuya familia llegó a España hace dos décadas. Se le considera de los pringados del colegio por nuevo y por extranjero.

Julia Camus es Bárbara, 'la Caballo'. Le encantaría pasar desapercibida y la llaman así porque es muy alta. Es alguien algo apática y sin ganas de hacer amistades ni conocer gente.

Carla Domínguez es Marina, lesbiana. Lo intenta negar, pero sabe que le gustan las chicas. Sin embargo, está con Dani (Biel Castaño), al que no sabe si dejar porque su hermana acaba de morir.

Biel Castaño es Dani, un chaval normal que ha sufrido un gran golpe por la muerte de su hermana.

Rocky es Lele, 'le chique no binarie'. Quiere que el lenguaje inclusivo se utilice en clase. Marta era su psicóloga y ahora es su profesora y le gusta.

Profesores

Silvia López es Marta, profesora de Filosofía. Es psicóloga y tiene una relación secreta con el director, Ramón.

Israel Elejalde es Ramón, director del Zurbarán.

Itziar Miranda es Brianda, jefa de estudios y profesora de lengua y literatura. No entiende a los alumnos y considera que sus únicos intereses son el sexo y el móvil.

Cuca Escribano es Carmina, presidenta de la Cooperativa de padres y madre de Pelayo

Alex Sie es Esteban, profesor de matemáticas.

Anaís Tovar es Lucía, profesora de Educación física

