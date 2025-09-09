Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Miles de palestinos se resisten a salir de Ciudad de Gaza pese a la orden de desalojo total del ejército
Logo Patrocinio
Fer Castro, en su programa 50 de 'Saber y Ganar'. RTVE

Fer Castro, el participante estrella de 'Saber y Ganar', abandona el concurso sin previo aviso tras 92 victorias consecutivas: «Confiábamos hoy en su presencia...»

Jordi Hurtado anunció que tiene las puertas abiertas para regresar cuando quiera

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:30

La segunda semana de septiembre ha comenzado con una baja muy sensible en 'Saber y Ganar'. El concurso que encabeza la parrilla de La 2 empezó este lunes 8 de septiembre con una noticia que dejó estupefactos a los espectadores, ya que su ganador y concursante estrella, Fer Castro, abandonó el programa sin ningún tipo de aviso previo.

El legendario presentador del programa, Jordi Hurtado, fue el encargado de brindar la noticia: «Notarán ustedes hoy una importante ausencia. Fer Castro, que ha estado con nosotros durante 92 programas, no está. Confiábamos hoy en su presencia, pero no va a seguir su participación, de momento, con nosotros»., explicó Hurtado.

SIn embargo, a pesar de su ausencia, desde el equipo del programa han aclarado que no se trata de una despedida definitiva. «Tiene, por supuesto, las puertas abiertas del programa para cuando decida volver. Mucha suerte y desde aquí un abrazo, Fer», destacó el presentador.

Sin desvelar el porqué de su ausencia, Castro se marchó tras 92 victorias consecutivas. El gallego estaba a ocho de programas de formar parte de la historia del formato.

Noticias relacionadas

Esta película ha roto todos los récords y se ha convertido en la más vista de la historia de Netflix

Esta película ha roto todos los récords y se ha convertido en la más vista de la historia de Netflix

Mar Flores rompe su silencio en 'El Hormiguero': «Lo cuento porque cuántas mujeres han pasado por algo similar»

Mar Flores rompe su silencio en 'El Hormiguero': «Lo cuento porque cuántas mujeres han pasado por algo similar»

'La Revuelta' regresa con cambio de look de Broncano y con unos invitados inesperados

'La Revuelta' regresa con cambio de look de Broncano y con unos invitados inesperados

Y es que, como es tradición en el concurso, al alcanzar las 100 presencias de manera consecutiva se convierten en 'centenarios' y con ello entran a formar parte de la historia del concurso.

Finalmente, Marc fue quien ocupó su lugar. El profesor catalán ya está experimentado en el concurso ya que llegó a la categoría de 'magnífico tras 18 victorias y un bote acumulado de 10.290 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un guardia civil por agredir a una joven en Oliva cuando estaba engrilletada con las manos en la espalda
  2. 2 Los municipios donde más ha llovido este lunes en la Comunitat: la lluvia llega a Valencia y las tormentas en Alicante activan el Plan Especial de Inundaciones
  3. 3 Investigan la muerte de un hombre tras caer desde un tercer piso en Valencia
  4. 4 Juzgan a un joven por violar a una amiga en un apartamento de Tavernes de la Valldigna
  5. 5 Piden colaboración ciudadana para detener a un violento ladrón que causó graves lesiones a una mujer en Valencia
  6. 6

    Una viuda de la dana: «Mi marido bajó a la calle porque un bando del Ayuntamiento pedía que se retiraran los coches»
  7. 7 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  8. 8 La tormenta deja un reventón húmedo y vientos de hasta 100 kilómetros por hora en el sur de Alicante
  9. 9 Las fuertes lluvias dejan sin clase a miles de alumnos en Alicante
  10. 10

    La maraña judicial del excomisionado José María Ángel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Fer Castro, el participante estrella de 'Saber y Ganar', abandona el concurso sin previo aviso tras 92 victorias consecutivas: «Confiábamos hoy en su presencia...»

Fer Castro, el participante estrella de &#039;Saber y Ganar&#039;, abandona el concurso sin previo aviso tras 92 victorias consecutivas: «Confiábamos hoy en su presencia...»