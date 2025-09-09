Fer Castro, el participante estrella de 'Saber y Ganar', abandona el concurso sin previo aviso tras 92 victorias consecutivas: «Confiábamos hoy en su presencia...» Jordi Hurtado anunció que tiene las puertas abiertas para regresar cuando quiera

Mario Lahoz Valencia Martes, 9 de septiembre 2025, 15:30 Comenta Compartir

La segunda semana de septiembre ha comenzado con una baja muy sensible en 'Saber y Ganar'. El concurso que encabeza la parrilla de La 2 empezó este lunes 8 de septiembre con una noticia que dejó estupefactos a los espectadores, ya que su ganador y concursante estrella, Fer Castro, abandonó el programa sin ningún tipo de aviso previo.

El legendario presentador del programa, Jordi Hurtado, fue el encargado de brindar la noticia: «Notarán ustedes hoy una importante ausencia. Fer Castro, que ha estado con nosotros durante 92 programas, no está. Confiábamos hoy en su presencia, pero no va a seguir su participación, de momento, con nosotros»., explicó Hurtado.

SIn embargo, a pesar de su ausencia, desde el equipo del programa han aclarado que no se trata de una despedida definitiva. «Tiene, por supuesto, las puertas abiertas del programa para cuando decida volver. Mucha suerte y desde aquí un abrazo, Fer», destacó el presentador.

Sin desvelar el porqué de su ausencia, Castro se marchó tras 92 victorias consecutivas. El gallego estaba a ocho de programas de formar parte de la historia del formato.

Y es que, como es tradición en el concurso, al alcanzar las 100 presencias de manera consecutiva se convierten en 'centenarios' y con ello entran a formar parte de la historia del concurso.

Finalmente, Marc fue quien ocupó su lugar. El profesor catalán ya está experimentado en el concurso ya que llegó a la categoría de 'magnífico tras 18 victorias y un bote acumulado de 10.290 euros.