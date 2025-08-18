Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Colapsa un colector en Alboraya por las toallitas húmedas
Logo Patrocinio
Martín de la Torre en 'Fiesta'. Telecinco

Expulsan y amenazan con un bate a un reportero de 'Fiesta' en pleno incendio: «¡Fuera! ¡Sois un peligro!»

Martín de la Torre tuvo que abandonar una de las zonas calcinadas en Cáceres ante la advertencia de un vecino

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:48

Pese a las voces críticas que consideran que no es necesario enviar a los periodistas a cubrir los diversos incendios que azotan España, las cadenas de televisión lo siguen haciendo. Esto da lugar a situaciones tan tensas como la vivida por el reportero de 'Fiesta' este fin de semana.

Martín de la Torre ha sufrido en sus propias carnes la angustia de quienes están viendo sus municipios calcinados. El periodista se trasladaba a un municipio de Cáceres, afectado por esta oleada de incendios que se están propagando por toda la península.

El reportero estaba mostrando a cámara las zonas alcanzadas por el fuego cuando fue embestido por un vecino que le lanzó una advertencia: «¡Fuera! Se ha reactivado el incendio ahí». «Estamos teniendo problemas porque hay un vecino», reconocía el joven, mientras que el señor le perseguía con un bate en las manos a gritos: «Aquí no podeis estar. ¡Sois un peligro! ¡Fuera!».

Noticias relacionadas

TVE se despide de una de sus presentadoras más queridas: «Ha sido un placer acompañarles»

TVE se despide de una de sus presentadoras más queridas: «Ha sido un placer acompañarles»

Antonio Banderas y su transformación personal tras sufrir un infarto: «Tuve que reducir mucho el consumo de carne roja»

Antonio Banderas y su transformación personal tras sufrir un infarto: «Tuve que reducir mucho el consumo de carne roja»

Esto obligó al equipo del programa a huir de la zona. Poco después, el periodista explicaba a la audiencia lo sucedido: «Es un vecino de la zona con el que hemos hablado y está bastante dolido. Queríamos mostraros un campo que está calcinado, pero el vecino nos está echando. Lleva un bate en la mano, por lo que vamos a irnos de la zona para no dar más problemas».

«Pero si solo estamos contando lo que está pasando», comentaba la presentadora de la versión veraniega de 'Fiesta', Álex Blanquer, estupefacta ante lo que estaba pasando. Pese a esto, la sustituta de Emma García entendió el dolor del señor, al ver su municipio calcinado, por lo que pidió a su compañero que abandonase la zona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso naranja este lunes por calor y fuertes tormentas en Valencia y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Un gorrilla muere tras recibir una paliza a manos de dos ocupantes de una moto en Valencia
  3. 3

    Los vecinos de la Calderona, atemorizados ante un polvorín en mitad del monte
  4. 4 Valencia amanece con cielo anaranjado: Aemet da una explicación
  5. 5 Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez
  6. 6 El distrito de Valencia capital notablemente más barato para comprar vivienda en la actualidad
  7. 7 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este domingo 17 de agosto en plena ola
  8. 8

    Un tapón en plena vía verde del barranco de la Saleta
  9. 9 Colapsa un colector en Alboraya por las toallitas húmedas
  10. 10

    El Valencia acelera la llegada de Sadiq

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Expulsan y amenazan con un bate a un reportero de 'Fiesta' en pleno incendio: «¡Fuera! ¡Sois un peligro!»

Expulsan y amenazan con un bate a un reportero de &#039;Fiesta&#039; en pleno incendio: «¡Fuera! ¡Sois un peligro!»