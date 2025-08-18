Expulsan y amenazan con un bate a un reportero de 'Fiesta' en pleno incendio: «¡Fuera! ¡Sois un peligro!» Martín de la Torre tuvo que abandonar una de las zonas calcinadas en Cáceres ante la advertencia de un vecino

Pese a las voces críticas que consideran que no es necesario enviar a los periodistas a cubrir los diversos incendios que azotan España, las cadenas de televisión lo siguen haciendo. Esto da lugar a situaciones tan tensas como la vivida por el reportero de 'Fiesta' este fin de semana.

Martín de la Torre ha sufrido en sus propias carnes la angustia de quienes están viendo sus municipios calcinados. El periodista se trasladaba a un municipio de Cáceres, afectado por esta oleada de incendios que se están propagando por toda la península.

El reportero estaba mostrando a cámara las zonas alcanzadas por el fuego cuando fue embestido por un vecino que le lanzó una advertencia: «¡Fuera! Se ha reactivado el incendio ahí». «Estamos teniendo problemas porque hay un vecino», reconocía el joven, mientras que el señor le perseguía con un bate en las manos a gritos: «Aquí no podeis estar. ¡Sois un peligro! ¡Fuera!».

Esto obligó al equipo del programa a huir de la zona. Poco después, el periodista explicaba a la audiencia lo sucedido: «Es un vecino de la zona con el que hemos hablado y está bastante dolido. Queríamos mostraros un campo que está calcinado, pero el vecino nos está echando. Lleva un bate en la mano, por lo que vamos a irnos de la zona para no dar más problemas».

«Pero si solo estamos contando lo que está pasando», comentaba la presentadora de la versión veraniega de 'Fiesta', Álex Blanquer, estupefacta ante lo que estaba pasando. Pese a esto, la sustituta de Emma García entendió el dolor del señor, al ver su municipio calcinado, por lo que pidió a su compañero que abandonase la zona.