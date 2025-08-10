Antonio Banderas y su transformación personal tras sufrir un infarto: «He tenido que reducir mucho el consumo de carne roja» El actor y director malagueño cumple 65 años en uno de sus mejores momentos personales y profesionales

Andoni Torres Valencia Domingo, 10 de agosto 2025, 17:21

Antonio Banderas está de celebración. El actor y director malagueño cumple este domingo 65 años convertido en uno de los intérpretes españoles más internacionales. Una larga lista de éxitos en el cine y el reconocimiento de Hollywood le avalan.

En su Málaga natal, Antonio Banderas se ha convertido en impulsor cultural, al frente del Teatro del Soho CaixaBank y de Sohrlin Andalucía, junto a Domingo Merlín. En lo personal, vive con ilusión la inminente boda española de su hija Stella. «Ver a mi hija vestida de novia será uno de los momentos más bonitos de mi vida», ha dicho a la revista '¡Hola!'.

A sus recién cumplidos 65 años, Banderas sigue así en la cresta de la ola, en uno de sus mejores momentos personales y profesionales, tras superar hace unos años un grave problema de salud.

En 2017, el actor sufrió un infarto que le forzó a parar y reflexionar. Decidió volver a su Málaga natal para iniciar una etapa más tranquila y sosegada. El incidente le llevó además a replantearse sus hábitos de estilo de vida e incluso de alimentación, como explicó en una entrevista con la revista especializada 'Men's Health'.

Banderas desveló algunos de estos cambios: «Confieso que desde que tuve el percance con el corazón, he tenido que reducir mucho el consumo de carne roja», explicó.

El actor contó además que realiza desde entonces una rutina de ejercicio regular para fortalecer su corazón. «Corro unos diez kilómetros cada dos o tres días para sentirme en forma y dar salud a mi corazón», desveló a 'Men's Health'.

Sin embargo, Banderas confesó a Pablo Motos en 'El Hormiguero' que alguna noche se levanta de la cama para comer un paquete de patatas fritas.

En 2020, Banderas sufrió otro percance de salud al contagiarse de Covid y permanecer confinado durante 21 días. «Va mi pensamiento para aquellos que no lo consiguieron y para los que lo han pasado peor que yo. Ánimo para todos los que están en mitad de la lucha», tuiteó entonces el actor malagueño.