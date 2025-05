M. Palacios Jueves, 15 de mayo 2025, 17:57 Comenta Compartir

Eurovisión, el certamen musical más importante de Europa, se celebra en este 2025 en la ciudad suiza de Basilea. Allí, un total de 37 países 'lucharán' por alzarse con el preciado micrófono de cristal que les acredita como vencedores. Como siempre, Eurovisión se estructura en una primera semifinal, que tendrá lugar el 13 de mayo; una segunda semifinal, el 15 de mayo y una gran final, el 17 de mayo.

Este es el orden de actuación de los países (y sus canciones) que participarán, concretamente, en esta segunda semifinal:

Eurovisión 2025 Orden de actuación de la segunda semifinal

1.- Australia | Go-Jo, 'Milkshake Man'

2.- Montenegro | Nina Žižic, 'Dobrodošli'

3.- Irlanda | Emmy, 'Laika Party'

4.- Letonia | Tautumeitas, 'Bur man laimi'

5.- Armenia | PARG, 'Survivor'

6.- Austria | Johannes Pietsch (JJ), 'Wasted Love'

Reino Unido | Remember Monday, 'What The Hell Just Happened?' (País invitado)

Remember Monday presentará a los eurofans y a toda Europa su canción 'What The Hell Just Happened?'. Reino Unido no participa en esta semifinal, con lo que su actuación no será valorada. Reino Unido entra directamente en la final de Eurovisión.

7.- Grecia | Klavdia, 'Asteromáta'

8.- Lituania | Katarsis, 'Tavo Akys'

9.- Malta | Miriana Conte, 'Kant ('Singing')'

10.- Georgia | Mariam Shengelia, 'Freedom'

Francia | Louane, 'Maman' (País invitado)

Louane presentará a los eurofans y a toda Europa su canción 'Maman'. Francia no participa en esta semifinal, con lo que su actuación no será valorada. Francia entra directamente en la final de Eurovisión.

11.- Dinamarca | Sissal, 'Hallucination'

12.- Chequia | Adonxs, 'Kiss Kiss Goodbye'

13.- Luxemburgo | Laura Thorn, 'La poupée monte le son'

14.- Israel | Yuval Raphael, 'New Day Will Rise'

Alemania | Abor & Tynna, 'Baller' (País invitado)

Abor & Tynna presentarán a los eurofans y a toda Europa su canción 'Baller'. Alemania no participa en esta semifinal, con lo que su actuación no será valorada. Alemania entra directamente en la final de Eurovisión.

15.- Serbia | Princ, 'Mila'

16.- Finlandia | Erika Vikman, 'Ich Komme'

En la primera semifinal se clasificaro: Noruega, Albania, Suecia, Islandia, Países Bajos, Polonia, San Marino, Estonia, Portugal y Ucrania. Además participaran los miembros del Big Five: Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y España, junto con el anfitrión, Suiza.

La final de la 69ª edición de Eurovisión se celebrará el sábado 17 de mayo en Basilea.

Temas

Eurovisión