El estricto método de Antonio Orozco para lograr su brutal cambio físico tras pesar 127 kilos

Antonio Orozco es el invitado con el que 'El Hormiguero' despide una semana en la que han acudido Lola Índigo, Estopa y Carlos Alcaraz. El espacio de Pablo Motos ha recuperado el liderazgo absoluto del acces prime time después de que 'La Revuelta' le robara el puesto algunos días durante los primeros meses.

El cantante acude a presentar un documental sobre su vida, que pese a estar llena de éxito profesional, ha estado marcada por algunos momentos complciados. Uno de los aspectos que desvela en su documental es el brutal cambio físico que ha experimentado y que arrancó tras una depresión: «No se encuentra bien y él es consciente de que necesitaba llevar a cabo un cambio sustancial en su estilo de vida», explicaba su médico.

«Siempre acabo comprándome la misma camiseta 4. XL porque lo demás no me va. Pesaba 127 kilos. La primera decisión que tomé fue hablar con un médico. Me senté delante de él y me dijo: 'con la edad que tienes, el peso que tienes y cómo te encuentras, te pueden pasar cinco cosas y ninguna de las cinco te va a gustar», admitía el cantante.

Por ello, su médico le propuso un cambio radical en su vida: «Una vía en la que íbamos a cuidar muy al detalle su alimentación; otra, su ejercicio físico; y, por último, cerrar el círculo mediante un seguimiento psicológico».

En la actualidad, realiza 17 horas y 30 minutos de ayuno: «En un día remoto como hoy, hubiese cenado, me hubiese levantado a medianoche con ganas de comer, me hubiese tomado cualquier cosa con azúcar. Un día normal», reconoció Orozco, que también acudió a terapia: «Yo nunca había estado en terapia con un psicólogo y ahora creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida».

Su psicólogo le hizo ver que tenía depresión, algo de lo que no era consciente: «»n una sesión me dijo que yo tenía depresión. Yo no tengo conciencia de que eso hubiese sido así, pero me lo cuenta con detalle y lo entiendo. ¡Qué pena no haber ido antes!«.

