El dardo de Leire Martínez a La Oreja de Van Gogh en plena gala de 'OT 2025' que revela los motivos de su salida La valenciana Lucía Casani vuelve a salir propuesta para abandonar la academia

María Gardó Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 09:45

'OT 2025' encara su recta final y las nominaciones son cada vez más complicadas. La octava gala dejó propuestos para abandonar la academia a Guille Toledano y Lucía Casani. La joven valenciana enfrenta su segunda nominación y lo hace acompañada por uno de sus mejores amigos, lo que la dejó hundida.

Chenoa empezó a animarla y cedió la palabra al jurado. Fue entonces cuando Leire Martínez la consoló: «Os diría que yo casi preferiría estar nominada con un amigo. Entiendo esa parte emocional de que sabéis que para uno de los dos esto se acaba, pero es que la amistad trasciende a todo esto».

«Y vais a salir fuera y os vais a volver a ver y a disfrutar. Y eso es lo más maravilloso: que este programa os ha unido, os ha hecho encontraros y conoceros. Vais a tener una semana para apoyaros el uno al otro y trabajar. Y qué mejor que la persona que esté a tu lado sea alguien en el que confías y en el que te puedes apoyar. Así que, Lucía, dale la vuelta a ese pensamiento, porque es ideal que un amigo sea el que esté a tu lado», recalcó la jueza.

Fue entonces cuando Chenoa se sumó para recordar que «una cosa que sí pasa en la vida: nos nominarán muchas veces a todos». A lo que entonces Leire soltó la bomba: «Hasta te echan», en una clara alusión a su salida de La Oreja de Van Gogh. «¡Dilo!», le dedicó Milkyway, entre risas, antes de hacerle la ola una y otra vez. «¡Reina, reina y reina! ¡Boom! ¡Ay, qué te como yo la cara, nena! En fin, di que sí», soltó por su parte Chenoa, poniéndose en pie, al mismo tiempo que el nombre de Leire comenzó a sonar por todo el plató.