La exconcursante de 'Operación Triunfo' que estuvo cerca de sustituir a Amaia Montero en La Oreja de Van Gogh

El regreso de la guipuzcuana a la banda ha generado un gran revuelo y las entradas de su nueva gira se han agotado

A. Pedroche Domingo, 26 de octubre 2025, 01:06 Comenta Compartir

La semana pasada saltó la liebre. Lo que era un secreto a voces se hizo realidad. La Oreja de Van Gogh comunicó su regreso un año después de la salida de Leire Martínez y también la vuelta de Amaia Montero como vocalista. Junto a esta noticia vino una gira en 2026 que hizo 'sold out' en apenas unas horas. Una gran expectación por la reunión de todos los miembros originales a excepción de Pablo Benegas quien explicó por qué necesitaba tomarse un tiempo. Fue en 2007 la última vez que estuvieron todos juntos. Tras la salida de Amaia, la banda abrió un casting para encontrar una nueva voz femenina con la que afrontar los futuros proyectos y que pudiera interpretar los grandes éxitos que tan bien les habían funcionado ya.

La elegida, como todos sabemos, fue Leire. Sin embargo, no fue la única candidata. «Muchas chicas mandaron maquetas a nuestra web y, a partir de ahí, hicimos un proceso de selección muy personalizado. Éramos nosotros los que hablábamos con ellas, las íbamos a buscar a la estación», afirmó Benegas. «Leire fue el único caso en el que nosotros tocamos su puerta», añadió San Martín.

Ahora, 17 años después, una exconcursante de 'Operación Triunfo' reconoce que pudo ser la sustituta de Amaia Montero. Se trata de Beth. La cantante, que representó a España en Eurovisión con 'Dime', lo ha reconocido en una entrevista para ABC: «Yo acababa de sacar un disco producido por Suso Saiz, y él conocía muy bien a la gente de La Oreja. Amaia dejó el grupo, ellos estaban en busca de cantante y Suso me dijo: 'Me han dicho que te diga que les gustaría verte, y que vayas a Donosti a conocerlos'».

Sin embargo, la catalana no estaba muy seducida por la idea: «Yo no lo veía claro porque justo había sacado un disco con el que era libre, con mi camino y mi estilo, y no lo vi porque hubiera sido como no volver a ser yo. Aunque lo que proponían ya era bestia, porque era gira por Sudamérica, me daban una parte de la composición de las canciones... Me acuerdo de que la propuesta era guapa. Pero yo tenía dudas».

Tal y como confiesa en la entrevista, Beth no le da demasiada importancia y no se arrepiente de su decisión: «No me gusta darle bombo a esto porque va a parecer que quiero aprovechar algo de este momento y no sé qué...».