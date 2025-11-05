Un concursante de 'Operación Triunfo' se desmaya tras hablar con Noemí Galera y cortan el directo de forma abrupta Tinho se ha encontrado indispuesto tras la clase de gimnasia y una charla con la directora de la academia

María Gardó Valencia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:09 | Actualizado 16:35h.

Susto en 'Operación Triunfo 2025'. La academia ha vivido en la mañana de este miércoles su momento más tenso de la edición cuando uno de los concursantes, Tinho, se ha desmayado después de haber tenido la habitual clase de gimnasia con Pol Cejas. El programa ha tenido que cortar la emisión del Canal 24 horas por un momento para atender al cantante en la intimidad.

Todo ha comenzado cuando tras la clase de ejercicio, los chicos se han desplazado a la cocina a desayunar. En ese momento ha aparecido Noemi Galera que se ha llevado a Tinho fuera de cámaras, lo que ha generado una gran inquietud.

Al volver, Tinho se ha empezado a encontrar mal. «Dadle un poco de agua. ¿Has hecho la clase muy a full?», ha preguntado la directora de la Academia. «Estoy un poco mareado», ha dicho mientras intentaba recomponerse sentado en una de las sillas de la cocina. «¿Quieres vomitar? ¿Quieres tumbarte y que te levantemos las piernas? ¿Quieres que te dejemos en paz?», ha preguntado Noemí. «Si vas a vomitar, avisa», le ha dicho mientras le comenzaban a abanicar.

porfavor que acabo de ver que tinho casi se cae redondo al suelo y han tenido que cortar el directo y todo, espero que ya esté mejor #OTDirecto5N pic.twitter.com/rC8C3koxNF — marti¹⁴｡ﾟ.♡ (@martatmlinson) November 5, 2025

Es entonces cuando el cantante se ha levantado para ir a la terraza para que le diera el aire, pero en ese instante se ha cortado la emisión del Canal 24 horas de forma abrupta.

Al volver la señal, se ha visto a todos ayudando a Tinho que se encontraba acostado en el suelo, con expresión desencajada y tez pálida. Mientras tanto, Guille le abanicaba. Es entonces cuando Noemí Galera ha pedido un médico para quedarse «más tranquila».

Tras verle el doctor, Tinho ha vuelto al calendario habitual de clases fijado por la academia. No obstante, ha hecho algunas observaciones sobre lo ocurrido: «No era el momento igual. Me he ido rayado», decía Tinho a Lucía Casani, haciendo referencia a la charla que le había dado Noemí Galera.

El motivo de la charla no ha sido desvelado. Tinho no es el único con el que la directora ha hablado fuera de cámaras, pues también lo ha hecho con Lucía Casani.

