Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mazón pide comparecer el 11 de noviembre en la comisión de la dana de Les Corts
Logo Patrocinio
Momento en el que Tinho se ha encontrado indispuesto. Prime Video

Un concursante de 'Operación Triunfo' se desmaya tras hablar con Noemí Galera y cortan el directo de forma abrupta

Tinho se ha encontrado indispuesto tras la clase de gimnasia y una charla con la directora de la academia

María Gardó

María Gardó

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:09

Comenta

Susto en 'Operación Triunfo 2025'. La academia ha vivido en la mañana de este miércoles su momento más tenso de la edición cuando uno de los concursantes, Tinho, se ha desmayado después de haber tenido la habitual clase de gimnasia con Pol Cejas. El programa ha tenido que cortar la emisión del Canal 24 horas por un momento para atender al cantante en la intimidad.

Todo ha comenzado cuando tras la clase de ejercicio, los chicos se han desplazado a la cocina a desayunar. En ese momento ha aparecido Noemi Galera que se ha llevado a Tinho fuera de cámaras, lo que ha generado una gran inquietud.

Noticias relacionadas

Aitana rechaza volver a cantar en 'Operación Triunfo': «Psicológicamente no lo tengo muy bien colocado»

Aitana rechaza volver a cantar en 'Operación Triunfo': «Psicológicamente no lo tengo muy bien colocado»

Llega la firma de 'Operación Triunfo 2025' a Valencia: día, hora y lugar

Llega la firma de 'Operación Triunfo 2025' a Valencia: día, hora y lugar

Al volver, Tinho se ha empezado a encontrar mal. «Dadle un poco de agua. ¿Has hecho la clase muy a full?», ha preguntado la directora de la Academia. «Estoy un poco mareado», ha dicho mientras intentaba recomponerse sentado en una de las sillas de la cocina. «¿Quieres vomitar? ¿Quieres tumbarte y que te levantemos las piernas? ¿Quieres que te dejemos en paz?», ha preguntado Noemí. «Si vas a vomitar, avisa», le ha dicho mientras le comenzaban a abanicar.

Es entonces cuando el cantante se ha levantado para ir a la terraza para que le diera el aire, pero en ese instante se ha cortado la emisión del Canal 24 horas de forma abrupta.

Al volver la señal, se ha visto a todos ayudando a Tinho que se encontraba acostado en el suelo, con expresión desencajada y tez pálida. Mientras tanto, Guille le abanicaba. Es entonces cuando Noemí Galera ha pedido un médico para quedarse «más tranquila».

Tras verle el doctor, Tinho ha vuelto al calendario habitual de clases fijado por la academia. No obstante, ha hecho algunas observaciones sobre lo ocurrido: «No era el momento igual. Me he ido rayado», decía Tinho a Lucía Casani, haciendo referencia a la charla que le había dado Noemí Galera.

El motivo de la charla no ha sido desvelado. Tinho no es el único con el que la directora ha hablado fuera de cámaras, pues también lo ha hecho con Lucía Casani.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  2. 2 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  3. 3 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  4. 4 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  5. 5

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  6. 6

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  7. 7

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  8. 8

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  9. 9

    El Colegio de Abogados carga contra la jueza de la dana: «Lanza comentarios gratuitos que menoscaban la independencia y dignidad de una letrada»
  10. 10 El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un concursante de 'Operación Triunfo' se desmaya tras hablar con Noemí Galera y cortan el directo de forma abrupta

Un concursante de &#039;Operación Triunfo&#039; se desmaya tras hablar con Noemí Galera y cortan el directo de forma abrupta