Cuatro confirma la fecha de estreno de 'Callejeros' Es uno de los programas más exitosos de la cadena

A. Pedroche Lunes, 6 de octubre 2025, 00:02 Comenta Compartir

El regreso de 'Callejeros' a Cuatro se aproxima. Este programa es uno de los más míticos de la cadena. Su popularidad a mediados de los 2000 era muy alta. Dejó momentos y personajes únicos. Su manera de mostrar diferentes realidades (algunas de ellas muy crudas) enganchó a la audiencia. Cuatro tomó la decisión hace un par de años de recuperarlo para su parrilla después de mucho tiempo sin nuevas grabaciones.

La temporada anterior no tuvo el éxito de sus antecesoras a pesar de que las expectativas estaban altas y cientos de personas pedían el regreso de uno de los programas más míticos de la televisión. Pues sus 13 episodios promediaron una audiencia de 545.000 espectadores. A pesar de que los números no son los que esperaba la cadena, Cuatro sigue apostando por uno de sus espacios fetiche.

Han realizado un parón de ocho meses para grabar nuevo material para la nueva temporada. Ahora están de vuelta. Lo harán con los reporteros de la pasada entrega. Adolfo Zarandienta, Silvia Ruiz, Nacho Medina y Fanny Boehm. La cadena ha confirmado que la fecha de estreno será este miércoles, 8 de octubre, a las 23.00 horas.

Por el momento Cuatro no ha desvelado más detalles acerca de esta nueva tanda de episodios. Solo sabemos que la primera emisión de esta nueva temporada abordará la problemática de la vivienda que afecta a millones de españoles.

Tendrá competencia

'Callejeros' competirá en la noche de los miércoles con la nueva serie de La 1 'Sin Gluten' protagonizada por Diego Martín, Antonio Resines o Alicia Rubio, entre otros, Juego de Pelotas en Antena 3 y La Agencia en Telecinco.

Temas

Cuatro