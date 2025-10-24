La controvertida y taquillera película que se emite este viernes gratis en televisión: «Una adaptación mucho mejor que la que el libro se merece» Consulta toda la oferta de películas que pueden verse en abierto este 24 de octubre

María Gardó Valencia Viernes, 24 de octubre 2025, 00:42

'Cincuenta sombras de Grey' no dejó indiferente a nadie. Estrenada en 2015, adaptaba las novelas que fueron un éxito de ventas del 'The New York Times'. Desde el comienzo, estuvo envuelta en la polémica. La crítica la hundió y fue tachada incluso de contener violencia de género. La película está protagonizada por Dakota Johnson, Jamie Dornan, Jennifer Ehle y Marcia Gay Harden. La saga de tres películas se podrá ver este viernes en Be Mad. The Washington Post dijo que era «una adaptación mucho mejor que la que el libro se merece».

Estas son las películas que se emiten en abierto durante esta jornada:

Marte

Estados Unidos. 1996. 91 min. Ciencia ficción Director: Jon Hess. Intérpretes: Olivier Gruner, Shari Belafonte, Gabriel Dell Jr., Alex Hyde-White, Scott Valentine.

22.00 horas. La 1. Año 2056, Marte es un planeta conquistado por el hombre para aprovechar sus recursos naturales. Un investigador viaja al planeta rojo con el objetivo de vengar la muerte de su hermano, un policía que trabajaba para una compañía minera. Allí se verá obligado a enfrentarse a una gran potencia económica que lo controla todo.

Cincuenta sombras de Grey

Estados Unidos. 2015. 125 min. Romance. Director: Sam Taylor-Johnson. Intérpretes: Dakota Johnson , Jamie Dornan, Jennifer Ehle, Eloise Mumford, Victor Rasuk, Luke Grimes, Marcia Gay Harden.

22.00 horas. Be Mad. Anastasia es una estudiante que recibe el encargo de entrevistar al enigmático y atractivo millonario Christian Grey. Entre ellos empieza una apasionada relación.

El coleccionista de amantes

Estados Unidos. 1997. 111 min. Drama. Director: Jon Hess. Intérpretes: Morgan Freeman, Ashley Judd, Cary Elwes, Tony Goldwyn, Jay O. Sanders, Brian Cox, Mena Suvari, Tatyana M. Ali, Bill Nunn y Jeremy Piven.

22.00 horas. Neox. El detective y psicólogo de la policía Alex Cross se traslada a la localidad de Durhan, donde han raptado a su sobrina. El responsable de la desaparición parece ser un psicópata que se dedica a secuestrar a jóvenes brillantes, a quienes viola y abandona en el bosque para que mueran de hambre. Para dar con el asesino, que se hace llamar Casanova, Cross cuenta con la ayuda de una testigo que logró escapar con vida de sus garras.

Aupa Etxebeste!

Estados Unidos. 2005. 97 min. Comedia. Director: Asier Altuna, Telmo Esnal. Intérpretes: Ramón Agirre, Elena Irureta, Paco Sagarzazu, Iban Garate y Iñake Irastorza.

22.00 horas. La 2. La familia Etxebeste se toma unas vacaciones pero no las planean demasiado bien y el primer día se gastan todo el dinero. Para no hacer el ridículo ante los vecinos, deciden permanecer el resto del período vacacional escondidos en casa.

Freaks

Canadá. 2018. 105 min. Comedia. Director: Zach Lipovsky, Adam B. Stein. Intérpretes: Emile Hirsch, Bruce Dern , Grace Park, Amanda Crew, Lexy Kolker y Ava Telek.

23.50 horas. Paramount Network. Chloe es una niña que descubre un mundo misterioso y desconocido tras escapar de casa y del control de su obsesivo y paranoico padre, un hombre que trata de protegerla de los peligros del exterior.

Otras películas para ver este viernes

- 'Una pistola en manos del diablo', a las 12.30 horas, en La 2.

- 'Los tres días del cóndor', a las 14.45 horas, en Trece.

- 'Everly', a las 22.00 horas, en Paramount Network.

- 'Centauros del desierto', a las 22.05 horas, en Trece.