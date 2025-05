Canción de Ucrania en Eurovisión 2025: Letra y vídeo de 'Bird of Pray'

Marta Palacios Valencia Martes, 13 de mayo 2025, 21:01 Comenta Compartir

Ucrania está representada en Eurovisión 2025 por Ziferblat. El grupo defenderá en Basilea (Suiza) su tema 'Bird of Pray', una canción que ofrece una reflexión profunda y emotiva sobre las realidades que enfrenta el pueblo ucraniano a diario. Y lo hará en la primera semifinal del certamen musical, que tendrá lugar el próximo 13 de mayo.

Ziferblat toma el testigo de Alyona Alyona & Jerry Heil, las abanderadas en Malmö 2024. Las artistas participaron con la canción 'Teresa y María'. El país ucraniano fue bronce al recibir un total de 453 puntos: siendo 146 puntos del jurado de profesionales y 307 del televoto.

Vídeo y letra de 'Bird of Pray'

- Letra de 'Bird of Pray':

Zaide-zaidesh i do mene, moia ptashka

Krylamy pisnia zlitaie vazhka

Serden'ko, sertse kokhane, ne turbuisia

Dolia doviryla svit ostannim iz nas

Ya svitla shukaiu, hory zvernu

And I call you

Fly

Bird

I'm begging you

Begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Cares

Of

Me and my little bird of pray

Vertai-vertaisia dodomu, ridna stezhka

Svit perelitnykh ptashok narodyt' vesnu

I call you

Fly

Bird

I'm begging you

Begging you just

Care

Of

Me and my little bird

Fly like a bird

Where do you go

I'm begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Flies

Bird

I'm begging you

Begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Careѕ

Of

Me and my little bird of prаy

- Letra de 'Bird of Pray' en español:

Ven, ven a mí, mi pajarito

La canción vuela pesada con sus alas

Corazoncito, corazón amado, no te preocupes

El destino confió el mundo al últimos de nosotros

Busco la luz, moveré montañas

Y te llamo

Vuela, pajarito

Te ruego

Te ruego, por favor, solo

Vive, comparte

Mi corazón con alguien que

Se preocupa por mí y por mi pequeño pajarito

Regresa, regresa a casa, camino querido

El canto de las aves migratorias traerá la primavera

Te llamo

Vuela, pajarito

Te ruego

Te ruego, solo

Cuida de mí y de mi pеqueño pajarito

Vuela como un pájaro

¿A dónde vas?

Tе ruego, por favor, solo vive

Compartiré mi corazón con alguien

Vuela, pajarito

Te ruego

Te ruego, por favor, solo

Vive, comparte

Mi corazón con alguien que

Se preocupa por mí y por mi pequeño pajarito

