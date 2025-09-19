Los teatros públicos de Valencia, fuera de juego

Los escolares ya están en el colegio y los universitarios también; las consultas médicas rozan ya algún colapso de usuarios; la mayoría de trabajadores de ... instituciones públicas y de empresas ya no recuerda las vacaciones... Valencia está a pleno rendimiento salvo en los principales teatros públicos. El teatro Principal y el Rialto, ambos de gestión autonómica, están fuera de juego. No se conoce la programación para la próxima temporada (no se ha presentado a la prensa, como se ha realizado en ejercicios anteriores) ni tampoco figura en la web del Institut Valencià de Cultura (IVC), donde sí se detalla la oferta prevista, por ejemplo, para los teatros de la Generalitat en Alicante y Castellón.

El Rialto y el Principal están desdibujados, algo que repercute en el espectador, es decir, difícilmente se puede asentar una identidad de los escenarios y fidelizar al público si éste no conoce lo que ofrecen los espacios artísticos.

El Bellas Artes, el Centro del Carmen o el IVAM, que también dependen de la Conselleria de Cultura como el Rialto y el Principal, están ya operativos e inaugurando exposiciones de cara al otoño. Tampoco se entiende cómo en la web del IVCse publicita ya la temporada del Arniches y del Principal de Alicante pero la del Rialto y el Principal de Valencia está por descubrir. Ante esta situación, la oferta teatral en Valencia está sustentada por los teatros privados.

Desde finales de agosto, el Talia y el Olympia están abiertos a los espectadores. El primero tiene en cartel 'El método Grönholm', una sátira sobre el mundo de los procesos de selección de personal con intérpretes valencianos y el teatro de la calle San Vicente programa hasta el 21 de septiembre 'La persona no descansa', de Eugeni Alemany, y 'La barraca', el texto de Vicente Blasco Ibáñez bajo la dirección de la valenciana Magüi Mira, a partir del 23 de septiembre.

Otros privados más alternativos, como Carme Teatre y Espacio Inestable. En este último espacio se programa 'La trapecionista', a cargo de la compañía Arxipiélago, el 20 y el 21 de septiembre y 'Salar La Pena', a partir del 27 de septiembre. La sala Carme Teatre acoge estos días los espectáculos de Cicle Escèniques Cuir. y en octubre acogerá el certamen Bucles.

A diferencia de los teatros de la Generalitat, el proyecto escénico de la Diputación de Valencia está en marcha. La semana pasada hizo pública su programación. El Escalante celebra este año su 40 ª temporada con una programación que reúne 40 compañías, 20 de ellas valencianas, y 236 funciones, de las cuales 150 están destinadas a la comunidad educativa con más de 30.000 butacas escolares.

En el menú del Escalante están previstas cuatro producciones propias: la reposición de 'L'Aneguet Lleig', de Albena Teatre, 'Tot eixirà malament (i serà perfecte)', de Infinito Teatro; 'El Pati', de Pérez & Disla; y 'Magatzem de somnis', de Vudú Teatre. También se podrán ver dos espectáculos creados especialmente para el Escalante: 'Nadal de circ amb Escalante', de la mano de La Fam, y 'Flipa-fest', un gran espectáculo de magia con Nacho Diago. Además, el Escalante acogerá el trabajo de reconocidas compañías valencianas: 'Dominare', de Maduixa Teatre, i 'Marieta', d'Horta Teatre.

En total, habrá 14 estrenos absolutos —cuatro corresponden a producciones propias y 10 a otras compañías—, a los cuales hay que sumar otras 16 producciones. El Escalante está desde octubre de 2016 sin sede fija y las representaciones para la presente temporada se realizarán en el Teatre Principal, Ribes Espai Cultural, La Mutant y el IVAF.

Este último espacio, situado en la calle Juan de Garay, se rehabilitará para que funcione como sede permanente del Escalante. Las obras arrancarán a finales de 2026, según lo previsto por la Diputación, que también tiene piente la reforma del teatro Principal.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 5.723.000 euros (IVA incluido) para la obra, más otro medio millón de euros para la redacción y la dirección facultativa. El edificio en que se ubicará el teatro, con una superficie de más de 3.000 metros cuadrados, cuenta en la actualidad con un salón de actos que será totalmente rehabilitado y dos plantas utilizadas como almacenes y aulas vinculadas a otros usos. Con el proyecto impulsado por el actual gobierno provincial, el edificio estará íntegramente destinado al Escalante, con tres plantas y un sótano destinados al teatro, más la superficie al aire libre en la que habrá zona de estacionamiento para vehículos particulares y autobuses escolares.